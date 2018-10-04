В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов

В Славянске продолжается работа по строительству и благоустройству Сквера памяти, который, по инициативе местных жителей, планируется создать на месте, где весной-летом 2014 года располагался блокпост №1.

Прошел не один год с момента, когда на развилке трех дорог восточнее поселка Мирный произошло сражение между занимавшими 1-й блокпост украинскими военными и атаковавшими укрепление российскими танками. В результате боя в подразделении ВСУ были потери, и блокпост пришлось ненадолго оставить. Сегодня это место уже не хранит следов кровопролитного боя. Вместо сгоревшего БТРа, мешков с песком и окопов здесь появилась благоустроенная зона. Занимаются этой работой активисты из Славянска и Мирного, решившие организовать Сквер памяти, отдав тем самым дань подвигу погибших и выживших героев.

Газета "ТВ плюс" уже писала об этой инициативе. На минувшей неделе появился еще один информационный повод - при содействии Славянской райгосадминистрации и Мирненского поселкового совета на территорию будущего сквера завезли несколько машин грунта, необходимого для высадки зеленых насаждений. В конце прошлой недели активисты подготовили новые посадочные участки. Часть территории засадили цветами, возобновив и клумбу с тюльпанами, которую в ходе реконструкции пришлось временно убрать. Их посадили 1100 штук. Далее планируется начать высадку деревьев. Удастся ли это сделать в нынешнем году - во многом зависит от наличия средств, собираемых волонтерами на реализацию проекта.

Подробнее узнать о способах перечисления денег или возможности помочь проекту нематериально можно в социальной сети «Фейсбук» на страничке группы "Неоголошена війна. Блокпост 1". Инициативная группа благодарит всех, кто уже поддержал идею Сквера памяти и надеется, что к 5-летней годовщине трагического боя на блокпосту он встретит родственников и побратимов погибших бойцов в благоустроенном виде.