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Фотофакт

И на домах растут деревья

В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов

Павел Коротенко
4 октября 2018 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Привезенный грунт позволяет инициаторам проекта планировать долгосрочную посадку растений. 27 сентября активисты высадили 1100 тюльпанов.

В Славянске продолжается работа по строительству и благоустройству Сквера памяти, который, по инициативе местных жителей, планируется создать на месте, где весной-летом 2014 года располагался блокпост №1.

Прошел не один год с момента, когда на развилке трех дорог восточнее поселка Мирный произошло сражение между занимавшими 1-й блокпост украинскими военными и атаковавшими укрепление российскими танками. В результате боя в подразделении ВСУ были потери, и блокпост пришлось ненадолго оставить. Сегодня это место уже не хранит следов кровопролитного боя. Вместо сгоревшего БТРа, мешков с песком и окопов здесь появилась благоустроенная зона. Занимаются этой работой активисты из Славянска и Мирного, решившие организовать Сквер памяти, отдав тем самым дань подвигу погибших и выживших героев.

Газета "ТВ плюс" уже писала об этой инициативе. На минувшей неделе появился еще один информационный повод - при содействии Славянской райгосадминистрации и Мирненского поселкового совета на территорию будущего сквера завезли несколько машин грунта, необходимого для высадки зеленых насаждений. В конце прошлой недели активисты  подготовили новые посадочные участки. Часть территории засадили цветами, возобновив и клумбу с тюльпанами, которую в ходе реконструкции пришлось временно убрать. Их посадили 1100 штук. Далее планируется начать высадку деревьев. Удастся ли это сделать в нынешнем году - во многом зависит от наличия средств, собираемых волонтерами на реализацию проекта. 

Подробнее узнать о способах перечисления денег или возможности помочь проекту нематериально можно в социальной сети «Фейсбук» на страничке группы "Неоголошена війна. Блокпост 1". Инициативная группа благодарит всех, кто уже поддержал идею Сквера памяти и надеется, что к 5-летней годовщине трагического боя на блокпосту он встретит родственников и побратимов погибших бойцов в благоустроенном виде.

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Комментарии к статье «В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов»

В Славянске продолжается работа по строительству и благоустройству Сквера памяти, который, по инициативе местных жителей, планируется создать на месте, где весной-летом 2014 года располагался блокпост №1.

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