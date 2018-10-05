Успехи учеников принесли школам мультимедийные кабинеты

|5 октября 2018
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Два славянских учебных заведения получили мультимедийное оборудование, которое закупила область для школ, показавших особые успехи в плане обучения подрастающего поколения. Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, мультимедийные кабинеты будут оборудованы в ООШ №5 и педагогическом лицее.
Несколько дней назад ООШ №5 получила комплект современного оборудования для кабинета биологии. В него вошли мультимедийная доска, 8 нетбуков, проектор с интерактивными функциями, 10 высокотехнологичных лабораторных наборов, 10 микроскопов. По словам администрации учебного заведения, последний раз микроскопы закупались для школы еще в советские годы.
Современная техника для обучения досталась школе благодаря выдающимся успехам ее учеников. Так, выпускник нынешнего года Максим Бойко получил максимально возможные 200 баллов на ВНО по биологии. Сейчас парень - студент 1 курса Харьковского медуниверситета. Это не единственный пример попадания в топ-200. Столько же баллов по биологии заработала на ВНО выпускница ООШ №5 2014 года Елизавета Гончар. Выпускница-2016 Маргарита Мартимьянова с 8-го класса участвовала во Всеукраинских олимпиадах по биологии и занимала призовые места. Девушка была президентской стипендианткой, сейчас она учится на биофаке университета им. Шевченко. В прошлом учебном году 9-классница Елена Иванова заняла первое место на областной олимпиаде по биологии. Сейчас девочка получает стипендию городского головы.
Администрация школы уверена, что блестящие результаты учеников - результат самоотверженной работы учителей - фанатов своего дела. В школе два преподавателя биологии. И Ирина Малкова, и Татьяна Гореликова считают, что новое оборудование привнесет в жизнь детей другое восприятие биологии. Ведь лабораторное оборудование для анатомии, например, позволяет определять глубину и частоту дыхания, сердцебиения. Мультимедийные приспособления позволят картинке «ожить», повернуться и даже стать 3D.
Такой же комплект оборудования получил и Славянский педагогический лицей. Директор учебного заведения Оксана Бабенко считает, что это - совместная заслуга самоотверженного, влюбленного в свое дело преподавателя биологии Натальи Горбань и ее учеников.
В педлицее давно и серьезно занимаются научно-исследовательской работой. По словам учителя высшей категории, учителя-методиста Натальи Горбань, к успеху дети идут на протяжении нескольких лет. Задача педагога состоит в том, чтобы заинтересовать учеников, обеспечить базу для занятий и показать их практическую пользу. Педлицей плотно сотрудничает не только с родным ДГПУ, но также с Донецким национальным медуниверсиетом, разместившимся сейчас в Краматорске, Национальным природным парком «Святые горы», БУВРом. Ребята получают возможность пользоваться их лабораториями и научной базой.
- Любая научная работа требует специального оборудования. Поэтому мультимедийный кабинет биологии стал для нас прекрасным заслуженным подарком, - уверены в администрации учебного заведения. - Современных детей, рожденных в эпоху высоких технологий, невозможно привлечь страницами бумажного учебника. А теперь они получат возможность увидеть и попробовать. Тем более, что в нынешнем учебном году мы впервые выбрали для 10 класса биологическо-экологический профиль.
Стоит отметить, что научные наработки учеников лицея получают награды не только на областном и всеукраинском уровнях, но также на международном. И самое главное - они имеют ярко выраженную практическую направленность. Дети не занимаются «наукой ради науки», а помогают решать важные задачи. Так, в минувшем году юные биологи из педлицея проводили исследования в НП «Святые горы», касающиеся хвойных вредителей. В 2014-м ученица Анастасия Гладыш получила золотую медаль на Молодежной научной конференции в Пекине за исследование дереворазрушающих грибов. В 2016 году Наталья Ворона получила 3 место среди проектов Малой академии наук за работу по изучению экологического состояния озер Славкурорта. Тогда же Катерина Бутылина заработала призовое место на Всеукраинской олимпиаде по экологии. А в 2017-м она выступила на Международной конференции по рациональному использованию водных ресурсов и получила призовое место среди проектов Малой академии наук.
Эту работу - по использованию пищевых добавок для роста дереворазрушающих грибов - лицеисты продолжают и сейчас. Если дальнейшие исследования подтвердят их гипотезу, они планируют ее запатентовать.
- Наши девочки, Бутылина и Гладыш, были президентскими стипендиантками. Сейчас одна из них учится в университете им. Шевченко, другая - в академии им. Ярослава Мудрого, - говорит учитель биологии.
При этом, объясняет она, лицей не делает упор только на одаренных детей. Просто в каждом пытаются раскрыть талант, научить учиться и заложить любовь к природе родного края.
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• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
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• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
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Комментарии к статье «Успехи учеников принесли школам мультимедийные кабинеты»
Два славянских учебных заведения получили мультимедийное оборудование, которое закупила область для школ, показавших особые успехи в плане обучения подрастающего поколения. Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, мультимедийные кабинеты будут оборудованы в ООШ №5 и педагогическом лицее.