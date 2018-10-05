«Ходим в спортшколу до первого ЧП»

|5 октября 2018
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Родители детей, посещающих детскую спортивную школу, не в восторге от переполненных помещений, так как такие занятия могут привести к травмам. Да и в плане личностных успехов они мало что дают.
- Как можно заниматься, оттачивать мастерство на трети дорожки? - задает риторический вопрос Алина, мама 7-летнего гимнаста. - Хорошо, что дети пока проходят курс усиленной физической подготовки, ну и растяжки, конечно. Поэтому ограниченное пространство особо на нем, надеюсь, не скажется. Но в целом такая ситуация ни к чему хорошему не приведет.
Родители, чьи дети посещают школу не первый год, придерживаются другой точки зрения.
- О каких соревнованиях можно говорить, если дочь делает шпагат под брусьями?! Мы были летом в Одессе, в спортивном лагере. Мамочки, приехавшие с детьми из других городов, порой, даже меньше Славянска, рассказывали, что у них для тренировок есть прекрасно оборудованные залы, со всеми необходимыми снарядами. А главное - в них можно разбежаться без опаски, - говорит Лариса, мама юной спортсменки.
Ее мнение поддерживают и другие родители. Например, Александр пару лет назад забрал дочь из спортивной школы из-за боязни травм. На его глазах другая девочка делала разбег и из-за нехватки места влетела в массивную дверь.
- Дочь у меня одна. Никто не гарантирует, что такая ситуация не повторится. Вы видели яму для прыжков, там ведь даже худенькие девочки не помещаются! А снаряды, которые держатся на честном слове... Не говоря уже о том, что дети занимаются буквально друг у друга на головах. Тренер говорил, что дочь подавала большие надежды. Жалко, конечно, что спортсменки из нее уже не получится - ведь годы идут. Но пусть лучше танцами занимается, по крайней мере, частные студии находят для этого нормальные помещения.
Сын-первоклассник Анастасии занимается гимнастикой второй год. Мальчику очень нравятся занятия, он в восторге от тренера, несмотря на его строгость. И мама, скрепя сердце, отправляет ребенка в необустроенную спортшколу.
- Я так и сказала домашним - ходим до первого ЧП, - признается женщина.
5 октября 2018
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• Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области
• Жэк «Цидило и К» меняет козырьки над подъездами
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• За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций
• Успехи учеников принесли школам мультимедийные кабинеты
4 октября 2018
• В Сквере памяти на Рыбхозе активисты высадили 1100 тюльпанов
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• СТрУ избавилось от трех троллейбусов
• Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен
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• Судьба переводчика: от транслейтера к техническому эксперту
• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
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Комментарии к статье ««Ходим в спортшколу до первого ЧП»»
Родители детей, посещающих детскую спортивную школу, не в восторге от переполненных помещений, так как такие занятия могут привести к травмам. Да и в плане личностных успехов они мало что дают.