Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране

Пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС) в октябре опубликовала данные опроса об межэтнических предубеждениях украинцев. Опрос проводился с 8 по 23 сентября. Среди 2026 его респондентов, разбросанных по всей Украине, оказались и жители Славянска. Город вошел в число 109 населенных пунктов, в которых проводился опрос.

Опрашиваемые определяли так называемую социальную дистанцию, то есть насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой этнической группы. Минимальная социальная дистанция равна единице. Это означает, что такого человека согласны допустить в качестве члена семьи. Максимальная равная 7. Это равносильно посылу «не пускал бы в Украину».

Как установили социологи, самый позитивный результат -2,2 - получили украинцы. Далее следуют белорусы - 3,3, русские - 3,8 и поляки - 4,1. Затем в социальной дистанции идут крымские татары, канадцы, евреи, немцы и американцы. У них приблизительно одинаковая социальная дистанция: 4,4-4,5. Завершают рейтинг китайцы (5,3), африканцы (5,4) арабы (5,5). На последнем месте цыгане (5,7).

При этом исследователи отмечают поляризацию отношения к русским. Говоря о том, что готовы допустить их в качестве членов семьи, большинство опрошенных имели в виду «русских проживающих в Украине».

Также исследователи определили, что пол практически не влияет на уровень ксенофобии. А вот возраст респондентов является очень важным показателем. Наименьший уровень - 4,1 - выказывают молодые украинцы до 29 лет. После 60 лет индекс равен уже 4,3. Среди городского населения социальная дистанция в среднем составляет 4, среди сельского - 4,5. Люди с высшим образованием менее подвержены ксенофобии - 4, с неполным средним - 4,6. Свое действие оказывает и финансовый статус. Среди тех, кому не хватает денег даже на еду, уровень ксенофобии составляет 4,5. Среди граждан, которые могут позволить себе драгоценности - 3,8.

В региональном разрезе наибольшую ксенофобию проявляют жители западной части страны. Здесь ее уровень равен 4,7. Наименьшую социальную дистанцию демонстрируют украинцы, проживающие на юге - 3,5. Восток Украины, включая Славянск, дал показатель 4.

По словам генерального директора КМИС Владимира Паниотто, институт проводит ежегодные замеры ксенофобии с 1994 года. Вначале средний индекс был 3,5, а к 2000 году он вырос до 4,5 балла и на этом уровне стабилизировался. «В 2014 году мы ожидали, что индекс ксенофобии вырастет. В 2015-му так и случилось, но уже в 2016 году он снова упал и в принципе держится на довоенном уровне. Изменились показатели лишь у некоторых групп: ухудшилось отношение к русским и улучшилось к крымским татарам»,- говорит Владимир Паниотто.