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Фотофакт

Осенние цветы

В Славянске новый военный комиссар

Антон Скворцов
18 октября 2018 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянском объединенном военном комиссариате поменялся руководитель. Вместо Бориса Балана на должность военкома назначен подполковник Вадим Ильенко (на фото).

В Славянск новый военный комиссар прибыл из Бахмута, где до повышения работал заместителем военкома местного ОГВК.  

Вадим Ильенко родом из Сум. В Донецкую область переехал по долгу службы, здесь живет уже 10 лет.

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Комментарии к статье «В Славянске новый военный комиссар»

В Славянском объединенном военном комиссариате поменялся руководитель. Вместо Бориса Балана на должность военкома назначен подполковник Вадим Ильенко (на фото).

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