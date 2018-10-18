|18 октября 2018
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В Славянском объединенном военном комиссариате поменялся руководитель. Вместо Бориса Балана на должность военкома назначен подполковник Вадим Ильенко (на фото).
В Славянск новый военный комиссар прибыл из Бахмута, где до повышения работал заместителем военкома местного ОГВК.
Вадим Ильенко родом из Сум. В Донецкую область переехал по долгу службы, здесь живет уже 10 лет.
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• На Химике «Славгорводоканал» провел сверку и отключил должников
• На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную
• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
• На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»
• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
• Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране
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• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
15 октября 2018
• Три основы плана окончания войны на Донбассе
12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
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• Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»
11 октября 2018
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Комментарии к статье «В Славянске новый военный комиссар»
В Славянском объединенном военном комиссариате поменялся руководитель. Вместо Бориса Балана на должность военкома назначен подполковник Вадим Ильенко (на фото).