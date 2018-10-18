В Славянске новый военный комиссар

— 15 октября 2018 —

Ключевой вопрос для Украины сегодня – окончание войны на Донбассе. Ответ на этот вопрос люди будут требовать и от власти, и от партий, которые только в нее идут. Партия «Основа» заявляет, что у нее есть четкие планы окончания войны на Донбассе.

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