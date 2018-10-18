Особенности подготовки автомобиля к зимней эксплуатации

В холодное время года существенно увеличиваются риски поломок транспортных средств, чреватых возникновением ДТП и прочих неприятностей.

Чтобы минимизировать их, необходимо грамотно подойти к вопросу подготовки автомобиля к зимней эксплуатации. Для этого стоит учитывать практические рекомендации опытных автомобилистов и экспертов.

Основные задачи подготовительного процесса

Зимние дороги полны сюрпризов, испытывающих мастерство и реакцию водителя. Снежная корка, постоянные скачки температур, сильные снегопады и оттепели – все это заставляет подстраиваться и менять манеру езды. Чтобы как можно быстрее приспособиться к новым условиям, необходимо:

Заменить резину. Специалисты рекомендуют на холодное время года устанавливать именно зимние покрышки, так как ни летние, ни всесезонные шины не способны справиться с гололедом и резкими температурными колебаниями.

Залить новую омывающую жидкость. Использовать нужно незамерзающие смеси.

Проверить уровень охлаждающей жидкости. При недостаточном ее количестве необходимо долить охладитель аналогичного типа.

Продиагностировать колодки тормозные и систему. Эту процедуру лучше проводить на специальном стенде в СТО. При наличии дефектов детали нужно сменить.

Заменить масло. В холодное время года стоит применять синтетический или полусинтетический вариант;

Отрегулировать ближний свет. При снегопаде неправильно настроенные фары приведут к возникновению бликов, слепящих глаза других участников движения.

Убедиться в нормальном функционировании системы обогрева. Теплый салон является залогом комфорта и здоровья водителя и пассажиров.

Как защитить кузов в зимнее время года

При отрицательных температурах кузов подвергается сильным нагрузкам. Постоянная влага выступает катализатором для развития коррозийных процессов. Чтобы предупредить порчу металла, необходимо своевременно устранить дефекты и повреждения, затрагивающие глубинные слои лакокрасочных материалов.

Антикоррозийными средствами нужно обработать днище машины.

Всегда быть готовым к непредвиденным ситуациям поможет комплект спасательного инвентаря. Опытные автомобилисты рекомендуют возить в багажнике скребок для удаления льда, лопату, щетки, буксировочный трос. Не лишними будут и знаки аварийной остановки. Перечисленные предметы не занимают много места, но оказывают существенную помощь на дорогах.