Особенности подготовки автомобиля к зимней эксплуатации

|17 октября 2018
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В холодное время года существенно увеличиваются риски поломок транспортных средств, чреватых возникновением ДТП и прочих неприятностей.
Чтобы минимизировать их, необходимо грамотно подойти к вопросу подготовки автомобиля к зимней эксплуатации. Для этого стоит учитывать практические рекомендации опытных автомобилистов и экспертов.
Зимние дороги полны сюрпризов, испытывающих мастерство и реакцию водителя. Снежная корка, постоянные скачки температур, сильные снегопады и оттепели – все это заставляет подстраиваться и менять манеру езды. Чтобы как можно быстрее приспособиться к новым условиям, необходимо:
Заменить резину. Специалисты рекомендуют на холодное время года устанавливать именно зимние покрышки, так как ни летние, ни всесезонные шины не способны справиться с гололедом и резкими температурными колебаниями.
Залить новую омывающую жидкость. Использовать нужно незамерзающие смеси.
Проверить уровень охлаждающей жидкости. При недостаточном ее количестве необходимо долить охладитель аналогичного типа.
Продиагностировать колодки тормозные и систему. Эту процедуру лучше проводить на специальном стенде в СТО. При наличии дефектов детали нужно сменить.
Заменить масло. В холодное время года стоит применять синтетический или полусинтетический вариант;
Отрегулировать ближний свет. При снегопаде неправильно настроенные фары приведут к возникновению бликов, слепящих глаза других участников движения.
Убедиться в нормальном функционировании системы обогрева. Теплый салон является залогом комфорта и здоровья водителя и пассажиров.
При отрицательных температурах кузов подвергается сильным нагрузкам. Постоянная влага выступает катализатором для развития коррозийных процессов. Чтобы предупредить порчу металла, необходимо своевременно устранить дефекты и повреждения, затрагивающие глубинные слои лакокрасочных материалов.
Антикоррозийными средствами нужно обработать днище машины.
Всегда быть готовым к непредвиденным ситуациям поможет комплект спасательного инвентаря. Опытные автомобилисты рекомендуют возить в багажнике скребок для удаления льда, лопату, щетки, буксировочный трос. Не лишними будут и знаки аварийной остановки. Перечисленные предметы не занимают много места, но оказывают существенную помощь на дорогах.
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• Кто и зачем может стать подопечным терцентра
• Реконструкция парка: продолжение следует
• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
• Особенности подготовки автомобиля к зимней эксплуатации
15 октября 2018
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12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
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