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Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией
22 октября 2018 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Партия «Основа» выступает за предоставление широких полномочий местному самоуправлению в вопросах экономики, гуманитарной политики, охраны правопорядка, распоряжения местными земельными ресурсами.

Реформа децентрализации продолжает оставаться крайне актуальной в Украине. Органам местного самоуправления государство передает не только существенные полномочия, но и определенные бюджеты. Громады укрупняются, при этом номинально должны возрастать и их возможности. 

В рамках этой реформы в Украине уже созданы 753 объединенные территориальные громады (ОТГ), в которых проживает 6,5 млн. человек (по состоянию на 10.07.2018 г.). 

Теперь в каждой области Украины есть свои ОТГ, 16 районов страны уже полностью реформированы, а в 112 районах новыми ОТГ покрыто более 50% территории. 

В процесс децентрализации, по данным Минрегиона, вовлечено около 3500 территориальных громад прежнего территориально-административного устройства страны. И надо признать, в целом процесс децентрализации – позитивный и необходимый. 

Децентрализация Украине нужна. Это симметричный ответ истории с федерализацией Украины и единственно возможный путь ее сохранения как унитарного государства. При этом децентрализация может являться одним из способов преодоления коррупции. Максимальная близость власти к людям позволит лучше контролировать власть.

Автором ключевых моментов нынешней реформы децентрализации был один из лидеров партии "Основа" Владимир Полочанинов. В то время, когда он говорил о целесообразности и необходимости проведения реформы децентрализации в Украине, все говорили, что это несвоевременно и нецелесообразно. А сегодня это одна из немногих успешных реформ в государстве.

Однако без недостатков и ошибок, как в ее планировании, так и в процессе реализации на местах не обошлось.

Печален и тот факт, что затянувшаяся реформа длится уже четвертый год. При этом 68% территориальных громад страны до сих пор не вовлечены в процесс и остаются необъединенными. За рамками реформы пребывают еще 35 млн. граждан Украины. 

В 128 районах еще не создано ни одной ОТГ, а в 209 районах новыми ОТГ покрыто менее 50% территорий (всего в Украине 490 районов). 

Негативный момент: во многие ОТГ при объединении вошло значительно меньше сел, чем изначально ожидалось (усредненный показатель по стране сегодня – 4-5). Поэтому сейчас до 35-50% ОТГ,  по информации Минфина, являются неналогоспособными. И ресурсов у таких ОТГ для синергии в деятельности по-прежнему недостаточно. 

Процесс объединения остается весьма хаотичным и непрогнозируемым во времени, что вынуждает правительство нести расходы по содержанию одновременно двух бюджетных систем – децентрализованной для ОТГ и централизованной для других.

Наметилась еще одна серьезная, сезонная проблема в реформе. ОТГ недостаточно внимания уделяют финансово-емким вопросам развития инфраструктуры территорий, акцентируя излишнее внимание на некритических задачах – восстановлении парков, фонтанов, памятников и т.п. К примеру, на подготовку теплосистем к новому отопительному сезону ОТГ выделяют пока намного меньше средств из своих бюджетов, чем на это предусматривалось прежде. 

Децентрализация имеет позитив, бюджеты на местах стали получать больше.

Но, во-первых, нужна местная власть, способная прозрачно и эффективно использовать эти ресурсы. 

Во-вторых, очень медленно идет процесс создания ОТГ и передачи им полномочий. 

В-третьих, у сельских ОТГ есть проблема пользования сельскохозяйственными землями за пределами громады (земля - один из основных потенциальных ресурсов и капитала всех сельских ОТГ сейчас).

В конце января Кабинет Министров Украины согласовал механизмы передачи в собственность объединенным территориальным громадам земли, в том числе земли за пределами населенных пунктов. Однако все эти процессы нужно ускорить.

Полезным для Украины будет опыт проведения административной реформы в Польше 1999 года, которая сменила административное деление страны и перераспределила полномочия между центром и регионами.

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Комментарии к статье «Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией»

Партия «Основа» выступает за предоставление широких полномочий местному самоуправлению в вопросах экономики, гуманитарной политики, охраны правопорядка, распоряжения местными земельными ресурсами.

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