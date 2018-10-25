О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска

Методы работы, этика сотрудников и приборы измерения скорости - эти и другие темы обсуждались на встрече журналистов и общественности города с руководителями батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска. Мероприятие проходило в библиотеке им. Михаила Петренко 18 октября.

Хорошие дороги - большие скорости

Правоохранительное подразделение представляли начальник отдела безопасности дорожного движения Игорь Буняк и командир батальона Александр Малыш. Ему и пришлось отвечать на большинство вопросов. Журналисты поинтересовались, когда в Славянске появятся новые приборы измерения скорости, которыми начали оснащать патрульную полицию. Конкретную дату офицер не назвал, сославшись на то, что порядок распределения утверждается в столице. Но объяснил, что задержка связана с длительной процедурой поверки и наладки оборудования. Использоваться приборы будут как на трассах, так и на внутригородских автомагистралях, где после капитальных ремонтов движение автотранспорта стало более динамичным.

В этой связи речь зашла о дорожной разметке, знаках и светофорах. Недоработок в этой сфере еще много, признались правоохранители, но часть их рекомендаций коммунальники все же воплотили. К сожалению, это пока касается лишь локальных зон, ибо комплексную схему организации дорожного движения исполком Славянска еще не создал. Как рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения Игорь Буняк, примерно так же обстоят дела и в Краматорске. Но там уже наметилась тенденция учитывать объекты будущей схемы в программе социально-экономического развития. В Славянске такой пример только один - развязка на площади Мира, в мкр-не Черевковка.

Нарушители и копы

Журналисты озвучили наиболее распространенные претензии населения к патрульным полицейским - неоперативное прибытие и возврат к практике стационарных постов. По первому пункту Александр Малыш сообщил, что задачи патрулям определяются не местным командованием, а поступают на планшет из аналитического колцентра - исходя из оперативной обстановки. По его мнению, со своими задачами полицейские справляются успешно.

Что касается стационарного патрулирования, то такой формат несения службы может быть обусловлен задействованием оперативного плана "Сирена", обеспечением безопасности на общественных мероприятиях или отработкой территории силовиками-смежниками.

От претензий населения участники встречи перешли к теме взаимоотношений между патрульными полицейскими и нарушителями - будь то пьяный за рулем, семейный дебошир или сжигающий листья гражданин. Первая реакция людей - критика работы полицейских, говорит Александр Малыш. Более того, эта практика распространена и среди законопослушных граждан, считающих, что они имеют право указывать патрульным, как те должны действовать. Причиной этого командир батальона называет правовую неграмотность населения. Поправить ситуацию, по его мнению, может широкая информационная кампания.

Кадровый состав и этика сотрудников

Как сообщил Александр Малыш, за минувшие три года из подразделения уволилась почти пятая часть сотрудников. Все - по собственному желанию, никто - из-за уровня зарплаты. Часть людей получили новую должность, кто-то переехал в другое место, некоторые просто поняли, что более успешными они будут в других профессиональных сферах. На смену уходящим приходят новые сотрудники, так что кадрового дефицита батальон не испытывает. Подведомственную территорию по-прежнему круглосуточно обслуживают 14 патрулей.

О качестве личного состава заговорили общественники, попросившие Александра Малыша дать оценку действиям его подчиненным, побывавшим на дне рождения экс-мэра Славянска Нели Штепы. При этом один из полицейских позже позволил себе опубликовать в соцсети пост, содержание которого общественность посчитала оскорбительным. Руководитель подразделения сказал, что две недели назад оба сотрудника уволились по собственному желанию. В отношении же допущенной бывшим сотрудником бестактности Александр Малыш заявил, что для человека в погонах такая вольность недопустима, и пообещал в будущем наладить более тщательный мониторинг персональных страниц своих подчиненных в социальных сетях.