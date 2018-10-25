|25 октября 2018
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В нынешнем году в Украине в целом и в Славянске в частности ожидается новый штамм вируса гриппа А/Сингапур. Причем, по прогнозам Центра общественного здоровья Минздрава, эпидемия накроет страну уже во второй половине ноября.
Лучшей защитой от коварного недуга врачи считают вакцинацию. В городе и районе она уже стартовала. В текущем году населению доступна французская вакцина «Ваксигрип». Она относится к категории «сплит», т. е. в ней используется лишь фрагмент возбудителя болезни, к тому же для верности убитый.
Цена вакцины в сети аптек «Галеника» составляет 285 грн. Это на 100 грн больше, чем в минувшем году. С учетом того, что иммунитет вырабатывается через 3-4 недели после введения вакцины - самое время сделать прививку, советуют медики.
Если житель Славянска приняло такое решение, он должен начать с покупки вакцины. Механизм ее приобретения отличается от привычного. Человек приходит в аптеку, оплачивает покупку, сохраняет чек и сообщает, в какое медицинское учреждение ее необходимо доставить. Через определенное непродолжительное время (обычно на следующий день) ему звонят и предлагают прийти в прививочный кабинет.
Перед проведением вакцинации пациента обязательно осмотрит врач. Но все же следует помнить, что любую прививку, в том числе и от гриппа, нужно делать, будучи здоровым.
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Комментарии к статье «Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа»
В нынешнем году в Украине в целом и в Славянске в частности ожидается новый штамм вируса гриппа А/Сингапур. Причем, по прогнозам Центра общественного здоровья Минздрава, эпидемия накроет страну уже во второй половине ноября.