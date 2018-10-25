Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

|25 октября 2018
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За последние полгода Славянск заметно продвинулся в налаживании связей с Польшей. Летом в городе приезжала делегация из польского Опочно, потом с ответным визитом туда съездил городской голова, а далее последовало подписание меморандума о сотрудничестве. 20-21 октября состоялось более масштабное событие - первый украино-польский ревитализационный форум.
Термин «ревитализация» означает возвращение к жизни заброшенных индустриальных (и не только) объектов. Проще говоря, задача заключается в том, чтобы сделать старые здания полезными городу, но уже в другой ипостаси.
Форум показал много вариантов такой трансформации, благо участие в нем приняли очень опытные специалисты. Часть экспертов приехала из польских городов. Украину представляли Киев, Харьков, Краматорск и Славянск. Общее число зарегистрировавшихся участников превысило 70 человек.
Уже с первых выступлений зарубежных гостей стало понятно, что процесс деградации постиндустриальных территорий наблюдается не только на Донбассе, а во всем мире, включая самые развитые страны. Разница в том, что за рубежом имеется опыт преобразования этих объектов в привлекательные для публики пространства и, что самое главное, наработаны механизмы реализации подобных проектов.
Зарубежные гости представляли весьма солидные учреждения - институт Адама Мицкевича, занимающийся позиционированием объектов польской культуры на международном уровне; фабрику искусств города Лодзь; бюро развития Гданська; фирму «A2P2 architekture and planning»; фонд «Изоляция» и другие.
Рассказывая о своей работе, польские урбанисты - архитекторы, художники, дизайнеры, администраторы и т.д. - делали акцент на том, что стратегический успех проекту может обеспечить лишь максимальная интерактивная связь с местным населением. Опыт показывает, что на первых порах практически любой проект вызывает критику определенной части горожан. Для того, чтобы минимизировать это явление, советуют эксперты, необходимо как можно больше общаться с людьми, прислушиваться к их пожеланиям и учитывать их предложения. Процесс этот долг и кропотлив, однако в его финале получается устраивающий всех результат. Из этого также следует, что слепо копировать реализованные в других городах проекты нельзя, их нужно адаптировать к местным условиям - экономическим, социальным, культурным.
От Славянска в оргкомитет форума вошли представители общественной организации "Развитие инициатив", которая занимается темой ревитализации здания конторы акционерного общества "Дзевульский и Лянге". Именно этому объекту было уделено максимум внимания, хотя обсуждались на мастер-классах и другие локации – сквер «Мечта» и мемориальный парк «Память поколений». По каждому объекту зарубежные урбанисты высказали полезные рекомендации.
Что касается здания АО «Дзевульский и Лянге», в котором активисты хотят создать культурно-обучающий центр и маркетинговую коммуникационную площадку, то возможность реализовать этот проект может предоставить иностранный инвестор, уже заключивший договор с городом Опочно на создание музея керамической плитки. Условия гранта таковы, что проект должен иметь международный формат, так что участие украинского Славянска для польских разработчиков очень кстати.
Готовность всячески содействовать подобным проектам подтвердил и Вадим Лях, принимавший участие в работе одной из дискуссионных панелей. По его словам, сейчас руководство города ждет от общественности конкретных заявок, которые будут включаться в профильные программы городского совета. Формат мероприятия не предполагал детализации местных задумок, однако для полноты картины упомянем и их.
Так, из разговора с представителями общественной организации "Развитие инициатив" стало известно, что мэр пообещал им предоставить четыре билборда для размещения выполненных в винтажном стиле изображений старого Славянска и рекомендовал депутатам включить в программу социально-экономического развития пункт об обустройстве подъездов и парковок возле здания АО "Дзевульский и Лянге". Кроме того, Вадиму Ляху понравилась идея коллег из Опочно - выпускать детские раскраски с изображениями культурно-исторических объектов города, чтобы юные горожане с детства пропитывались местным колоритом. Оказалось, что аналогичные альбомы, но со славянской тематикой, с подачи мэра Славянска, уже разработаны местным художником Владимиром Радковским.
На сегодняшний день организаторы форума все еще собирают отзывы и впечатления его участников. Но уже сейчас понятно, что мероприятие прошло на достаточно высоком уровне.
Обратила на себя внимание такая деталь, как синхронный перевод. Для его обеспечения организаторы пригласили киевское агентство, специалисты которого привезли все необходимое оборудование. Таким образом, общение между участниками форума происходило в интерактивном режиме, и никаких сложностей с коммуникацией не возникало.
По словам активистки ОО «Развитие инициатив» Виктории Баховой, мероприятие было очень полезным – как по объему полученной информации, так и для укрепления связей между активными сообществами разных стран.
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Комментарии к статье «Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно»
За последние полгода Славянск заметно продвинулся в налаживании связей с Польшей. Летом в городе приезжала делегация из польского Опочно, потом с ответным визитом туда съездил городской голова, а далее последовало подписание меморандума о сотрудничестве. 20-21 октября состоялось более масштабное событие - первый украино-польский ревитализационный форум.