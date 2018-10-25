В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

|25 октября 2018
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Сессия райсовета проголосовала за программу на 2019 год, которая предусматривает проведение конкурса мини-проектов. Также в ходе пленарного заседания 24 октября депутаты внесли текущие изменения в несколько действующих программ.
Программа поддержки местных инициатив предусматривает, что со следующего года среди сельских и поселковых советов Славянского района будет проводиться конкурс мини-проектов, направленных на развитие социально-культурной жизни населения. По аналогии с областным конкурсом, районная программа будет работать по модели софинансирования. 90 % затрат на реализацию проектов-победителей покрывает районный бюджет, 10 % должен оплатить местный совет.
Для обеспечения программы районный депкорпус выделил пока 500 тыс. грн. Исходя из расчетной суммы на один проект в 75 тыс. грн, получается, что воплотить свои инициативы смогут 6-7 заявителей. Впрочем, если количество заявок будет больше, а в бюджете найдутся свободные средства, сумму обещают увеличить до миллиона гривен.
Депутаты районного совета внесли изменения в действующие программы. Согласовали выделение 100 тыс. грн для установки систем освещения с солнечными панелями на двух новых мемориальных объектах в пос. Мирный (блокпост № 1) и пгт. Райгородок (на месте крушения вертолета ВСУ). Согласились софинансировать строительство амбулатории в селе Маяки в сумме 508 тыс. грн и создание на территории района молодежного центра в сумме 200 тыс. грн. Одобрили решение добавить денег одаренным спортсменам района для участия в чемпионатах областного и всеукраинского уровня. Предусмотрели в бюджете 31 тысячу для материальной помощи Почетным гражданам Славянского района и 19 тыс. грн для премирования победителей районного конкурса лучших сельхозработников.
Также сессия утвердила решение о внесении правок в бюджетный документ 2018 года, новая редакция которого предусматривает 150 тыс. грн. на программу защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 46 тыс. грн. на закупку вакцины от гриппа, 371 тыс. грн. на приобретения жилья детям-сиротам Маякским и Крестыщенским сельскими советами, а также 50 тыс. на проект реконструкции системы электроснабжения в здании на ул. Банковской, 70, где планируется разместить «Прозрачный офис».
В этой сфере депутатский корпус принял решения по двум объектам. Первый – основа открытой спортплощадки с искусственным покрытием размером 42х22 м и первичной стоимостью 300 тыс. грн, расположенной в опорной школе поселка Былбасовка. Ранее объект числился за Центром обслуживания учреждений образования Славянского района.
Второй объект – помещения и гаражи на ул. Васильевской, 37, которые депутаты согласились передать в аренду ООО «Медиа группа Славянск», созданного трудовым коллективом бывшей газеты «Вести». Объекты передаются в аренду новообразованному субъекту предпринимательства сроком на 15 лет, с оплатой 1 грн в год.
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Комментарии к статье «В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов»
Сессия райсовета проголосовала за программу на 2019 год, которая предусматривает проведение конкурса мини-проектов. Также в ходе пленарного заседания 24 октября депутаты внесли текущие изменения в несколько действующих программ.