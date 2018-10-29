Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ

|29 октября 2018
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Украинской власти выгодно все проблемы и принятие антисоциальных решений списывать на якобы требования МВФ, при этом в стране достаточно внутренних ресурсов, чтобы не привлекать средства Фонда.
Для этого нужно вывести средства из теневой экономики и бороться с коррупцией. Снижение уровня коррупции на 50% в сжатые сроки даст сильный прирост благосостояния граждан Украины.
В Украине 50% экономики работает в тени, а на руках населения находятся десятки миллиардов долларов. Все эти ресурсы можно и нужно привлечь, чтобы они работали на экономику. Для этого нужно вернуть доверие к власти и государственным институтам. Отказа от коррупции хватило бы на то, чтобы больше не брать денег у МВФ.
Если бы президент Украины Петр Порошенко действительно хотел побороть коррупцию в стране, то за четыре года это можно было сделать и без Антикоррупционного суда. Достаточно было бы посадить близких друзей. А он их наоборот наградил, ведь сегодня его окружение занимает все высшие государственные посты. Поэтому нет желания бороться с коррупцией.
Для снижения уровня коррупции необходимо существенно ограничить полномочия Президента. Лишить его функции контроля за деятельностью Кабмина, поскольку вся история Украины доказывает: единственное на что способен Президент с полномочиями — это постоянная игра на поле Премьер-Министра.
Сильный парламент и премьер-министр - это идеальная модель для Украины, которая снимет системные противоречия украинской власти.
Чтобы уменьшить коррупцию в парламенте, необходимо проводить выборы в Раду на основе пропорциональной избирательной системы с голосованием за избирательные списки партий и блоков в общегосударственном избирательном округе. Мажоритарная система должна быть упразднена. Лидер партии «Основа» Сергей Тарута является соавтором законопроекта №7366-6, которым и предполагаются эти изменения.
Существенно снизит коррупцию реальная судебная реформа, которая сделает судей независимыми от коррупционных интересов чиновников. Местные судьи должны назначаться на местах.
Все полномочия по управлению регионом и средства на их выполнение должны оставаться у территориальных громад, а не у киевских чиновников. Благодаря широкомасштабному внедрению электронных сервисов появится возможность сократить до 70% аппарат чиновников. Государство должно стать сервисом для граждан – эффективным, понятным, максимально компьютеризированным и желательно не чрезмерно затратным.
Прозрачные единые правила работы в Украине для всех предпринимателей должно обеспечить улучшение налогового и таможенного регулирования, для чего необходимо установить посильные для бизнеса ставки и правила налогообложения.
Кроме того, необходимо добиться неотвратимости наказания за любые противоправные действия, а наказание за коррупцию следует ужесточить.
В Южной Корее в 2001 году парламентом был принят закон о борьбе с коррупцией, которым предусматривалось создание Корейской Независимой Комиссии по борьбе с коррупцией. Последняя начала свою работу с 2002 года.
Независимая Комиссия по борьбе против коррупции рассматривает обращения граждан и в срок 30 дней проводит собственную проверку на наличие состава преступления. Однако, чтобы граждане не злоупотребляли правом обвинения в коррупции, Законом предусмотрена уголовная ответственность за ложное обвинение сроком на 10 лет лишения свободы или штрафом до 40 000 долларов.
В итоге, предыдущему президенту Кореи Пак Кын Хе объявили импичмент и приговорили его к тюремному заключению в 32 года. Сумма примерно в $65 млн. была перечислена крупным бизнесом в фонды, подконтрольные ближайшему окружению президента в обмен на возможные преференции со стороны власти.
В Великобритании достаточно четкая и эффективная система борьбы с коррупцией, которая опирается на солидную нормативно-правовую базу и поддержку общества. Именно эту страну международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл» определяет как одну из наименее коррумпированных стран.
Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» в 2010 году имеет экстерриториальное действие и предусматривает уголовное наказание как за получение, так и за дачу взятки. Его действие распространяется на организации, которые ведут бизнес или имеют долю своего бизнеса на территории Великобритании, а также на государственных служащих , при этом не имеет значения, где осуществлялись коррупционные действия.
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Комментарии к статье «Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ»
Украинской власти выгодно все проблемы и принятие антисоциальных решений списывать на якобы требования МВФ, при этом в стране достаточно внутренних ресурсов, чтобы не привлекать средства Фонда.