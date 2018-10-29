 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Послеремонтное состояние

Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
29 октября 2018 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Надежда Рыбалко, глава Лиманской городской организации ПП «ОСНОВА»

Украинской власти выгодно все проблемы и принятие антисоциальных решений списывать на якобы требования МВФ, при этом в стране достаточно внутренних ресурсов, чтобы не привлекать средства Фонда.

Для этого нужно вывести средства из теневой экономики и бороться с коррупцией. Снижение уровня коррупции на 50% в сжатые сроки даст сильный прирост благосостояния граждан Украины.  

В Украине 50% экономики работает в тени, а на руках населения находятся десятки миллиардов долларов. Все эти ресурсы можно и нужно привлечь, чтобы они работали на экономику. Для этого нужно вернуть доверие к власти и государственным институтам. Отказа от коррупции хватило бы на то, чтобы больше не брать денег у МВФ.

Если бы президент Украины Петр Порошенко действительно хотел побороть коррупцию в стране, то за четыре года это можно было сделать и  без Антикоррупционного суда. Достаточно было бы посадить близких друзей. А он их наоборот наградил, ведь сегодня его окружение занимает все высшие государственные посты. Поэтому нет желания бороться с коррупцией. 

Для снижения уровня коррупции необходимо существенно ограничить полномочия Президента. Лишить его функции контроля за деятельностью Кабмина, поскольку вся история Украины доказывает: единственное на что способен Президент с полномочиями — это постоянная игра на поле Премьер-Министра. 

Сильный парламент и премьер-министр - это идеальная модель для Украины, которая снимет системные противоречия украинской власти. 

Чтобы уменьшить коррупцию в парламенте, необходимо проводить выборы в Раду на основе пропорциональной избирательной системы с голосованием за избирательные списки партий и блоков в общегосударственном избирательном округе.  Мажоритарная система должна быть упразднена. Лидер партии «Основа» Сергей Тарута является соавтором законопроекта №7366-6, которым и предполагаются  эти изменения. 

Существенно снизит коррупцию реальная судебная реформа, которая сделает судей независимыми от коррупционных интересов чиновников. Местные судьи должны назначаться на местах.

Все полномочия по управлению регионом и средства на их выполнение должны оставаться у территориальных громад, а не у киевских чиновников. Благодаря широкомасштабному внедрению электронных сервисов появится возможность сократить до 70% аппарат чиновников. Государство должно стать сервисом для граждан – эффективным, понятным,  максимально компьютеризированным и желательно не чрезмерно затратным. 

Прозрачные единые правила работы в Украине для всех предпринимателей должно обеспечить улучшение налогового и таможенного регулирования, для чего необходимо установить посильные для бизнеса ставки и правила налогообложения.

Кроме того, необходимо добиться неотвратимости наказания за любые противоправные действия, а наказание за коррупцию следует ужесточить.

Международный опыт

В Южной Корее в 2001 году парламентом был принят закон о борьбе с коррупцией, которым предусматривалось создание Корейской Независимой Комиссии по борьбе с коррупцией. Последняя начала свою работу с 2002 года.

Независимая Комиссия по борьбе против коррупции рассматривает обращения граждан и в срок 30 дней проводит собственную проверку на наличие состава преступления. Однако, чтобы граждане не злоупотребляли правом обвинения в коррупции, Законом предусмотрена уголовная ответственность за ложное обвинение сроком на 10 лет лишения свободы или штрафом до 40 000 долларов.

В итоге, предыдущему президенту Кореи Пак Кын Хе объявили импичмент и приговорили его к тюремному заключению в 32 года. Сумма примерно в $65 млн. была перечислена крупным бизнесом в фонды, подконтрольные ближайшему окружению президента в обмен на возможные преференции со стороны власти.

В Великобритании достаточно четкая и эффективная система борьбы с коррупцией, которая опирается на солидную нормативно-правовую базу и поддержку общества. Именно эту страну международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл» определяет как одну из наименее коррумпированных стран.

Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» в 2010 году имеет экстерриториальное действие и предусматривает уголовное наказание как за получение, так и за дачу взятки. Его действие распространяется на организации, которые ведут бизнес или имеют долю своего бизнеса на территории Великобритании, а также на государственных служащих , при этом не имеет значения, где осуществлялись коррупционные действия.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 октября 2018

Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ

25 октября 2018

Послеремонтное состояние

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

ЦПАУ запустят в тестовом режиме

Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности

В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

Сроки открытия опорной школы уже даже не называют

Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую

Минус два киоска

В результате ДТП два подростка получили травмы

«Заброшка» - это, похоже, навсегда

Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа

О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска

Дезактивация

24 октября 2018

«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

Элина Свитолина одержала две победы на старте

Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

23 медали украинских олимпийцев

Восемь наград славянских «вольников»

ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»

Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам

Серебряная медаль Алексея Пучкова

22 октября 2018

Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией

18 октября 2018

Новый старый праздник

На трассе сгорел грузовик

В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

В Славянске новый военный комиссар

Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая

Также в разделе

В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

— 25 октября 2018 —

Сессия райсовета проголосовала за программу на 2019 год, которая предусматривает проведение конкурса мини-проектов. Также в ходе пленарного заседания 24 октября депутаты внесли текущие изменения в несколько действующих программ.

Читать далее ⇒

Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

— 25 октября 2018 —

За последние полгода Славянск заметно продвинулся в налаживании связей с Польшей. Летом в городе приезжала делегация из польского Опочно, потом с ответным визитом туда съездил городской голова, а далее последовало подписание меморандума о сотрудничестве. 20-21 октября состоялось более масштабное событие - первый украино-польский ревитализационный форум.

Читать далее ⇒

Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа

— 25 октября 2018 —

В нынешнем году в Украине в целом и в Славянске в частности ожидается новый штамм вируса гриппа А/Сингапур. Причем, по прогнозам Центра общественного здоровья Минздрава, эпидемия накроет страну уже во второй половине ноября.

Читать далее ⇒

О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска

— 25 октября 2018 —

Методы работы, этика сотрудников и приборы измерения скорости - эти и другие темы обсуждались на встрече журналистов и общественности города с руководителями батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска. Мероприятие проходило в библиотеке им. Михаила Петренко 18 октября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ»

Украинской власти выгодно все проблемы и принятие антисоциальных решений списывать на якобы требования МВФ, при этом в стране достаточно внутренних ресурсов, чтобы не привлекать средства Фонда.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В результате ДТП два подростка получили травмы

На трассе сгорел грузовик

В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Часы на Шевченко: дорого или нет

Многодетная семья получит дом со всеми удобствами

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дезактивация

Извитая тема извилин

Дела отцов

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

Элина Свитолина одержала две победы на старте

Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 октября 2018

Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ

25 октября 2018

Послеремонтное состояние

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

ЦПАУ запустят в тестовом режиме

Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности

В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

Сроки открытия опорной школы уже даже не называют

Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую

Минус два киоска

В результате ДТП два подростка получили травмы

«Заброшка» - это, похоже, навсегда

Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа

О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска

Дезактивация

24 октября 2018

«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

Элина Свитолина одержала две победы на старте

Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

23 медали украинских олимпийцев

Восемь наград славянских «вольников»

ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»

Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам

Серебряная медаль Алексея Пучкова

22 октября 2018

Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией

18 октября 2018

Новый старый праздник

На трассе сгорел грузовик

В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

В Славянске новый военный комиссар

Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top