Преимущества регистрации компании в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты – государство, не нуждающееся в описании. На настоящий момент оно является олицетворением не только роскоши, но и международного бизнеса, 100% конфиденциальности. Это побуждает многих деловых людей задуматься о возможности регистрации в ОАЭ собственной компании.

Итак, как же открыть фирму в Эмиратах? Сегодня в нашей стране успешно работают надежные международные компании, имеющие собственные офисы в ОАЭ и специализирующиеся на оказании консалтинговых и административных услуг на рынке Объединенных Арабских Эмиратов, предоставляющие высококачественное профессиональное сопровождение в сфере регистрации и ведения бизнеса на территории данного государства. Подробную информацию о таких услугах можно найти на сайте dovira-uae.com.

Организовать фирму в этой богатейшей старне арабского мира может гражданин любого государства. Прежде всего необходимо выбрать наиболее подходящий эмират для осуществления предпринимательской деятельности. Далее следует определиться с типом деловой активности. От этого зависит тип лицензии, которую вы получите. Так, если речь идет о сфере образования или предоставления медицинских услуг, то придется добиваться специального разрешения. В качестве организационно-правовой формы может выступать оффшорная компания или ООО. Следует иметь ввиду, что в разных эмиратах требования для организации компаний различны. Важный шаг – выбор торгового названия фирмы, как можно более полного отражающего специфику ее деятельности. Далее потребуется обдумать следующие вопросы: объем акционерного капитала, назначение менеджеров, выбор акционеров, банка для открытия счета, офиса для будущей фирмы.

Среди основных преимуществ регистрации компании в ОАЭ для иностранных инвесторов следует выделить:

оптимальное географическое положение страны, наличие самого большого морского порта и аэропорта в регионе;

присутствие на территории государства крупнейших международных банков;

оптимальные инвестиционные условия, отличную инфраструктуру для ведения бизнеса;

выгодные для предпринимателей налоговые условия;

наличие договоров об избежании двойного налогообложения;

возможность осуществления сотрудничества с ведущими компаниями мира.

Благодаря всем перечисленным преимуществам Объединенные Арабские Эмираты для многих отечественных бизнесменов становятся выбором номер один.