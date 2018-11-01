|1 ноября 2018
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Во вторник, 30 октября, городского голову Славянска посетила группа местных жителей под предводительством общественных активистов. День визита был выбран не случайно. До августа нынешнего года именно по вторникам в большом зале заседаний исполкома проводились аппаратные совещания.
Вернуть прежний формат «аппараток» - это стало целью визитеров. По словам жителей, аппаратные совещания были удобны для населения, поскольку на них присутствовали руководители всех отделов и управлений исполкома и коммунальных служб. Таким образом любой желающий мог озвучить свой вопрос и быть уверенным, что его услышали.
Отметим, что на аппаратных совещаниях действительно зачастую местными жителями поднимались проблемы, ускользавшие от внимания городского руководства. Более того, мэр требовал регулярного отчета от подчиненных по решению проблем, озвученных жителями.
Однако возвращать аппаратные совещания в прежний формат градоначальник не планирует. По его словам, славянские активисты превратили эти мероприятия «в цирк и использовали их для собственного пиара и решения политических задач». Что касается граждан, то они, говорит Вадим Лях, могут со своими вопросами записаться к нему на личный прием, который проводится один раз в две недели.
Однако общественники не считают эту замену равноценной. По их мнению, проблемы жителей, озвученные на личном приеме у мэра, решаются далеко не всегда. И обещания, данные при таком формате общения, не всегда выполняются.
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• Славянцы просят вернуть аппаратные совещания
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• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
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• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира
• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
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Комментарии к статье «Славянцы просят вернуть аппаратные совещания»
Во вторник, 30 октября, городского голову Славянска посетила группа местных жителей под предводительством общественных активистов. День визита был выбран не случайно. До августа нынешнего года именно по вторникам в большом зале заседаний исполкома проводились аппаратные совещания.