Славянцы просят вернуть аппаратные совещания

Во вторник, 30 октября, городского голову Славянска посетила группа местных жителей под предводительством общественных активистов. День визита был выбран не случайно. До августа нынешнего года именно по вторникам в большом зале заседаний исполкома проводились аппаратные совещания.

Вернуть прежний формат «аппараток» - это стало целью визитеров. По словам жителей, аппаратные совещания были удобны для населения, поскольку на них присутствовали руководители всех отделов и управлений исполкома и коммунальных служб. Таким образом любой желающий мог озвучить свой вопрос и быть уверенным, что его услышали.

Отметим, что на аппаратных совещаниях действительно зачастую местными жителями поднимались проблемы, ускользавшие от внимания городского руководства. Более того, мэр требовал регулярного отчета от подчиненных по решению проблем, озвученных жителями.

Однако возвращать аппаратные совещания в прежний формат градоначальник не планирует. По его словам, славянские активисты превратили эти мероприятия «в цирк и использовали их для собственного пиара и решения политических задач». Что касается граждан, то они, говорит Вадим Лях, могут со своими вопросами записаться к нему на личный прием, который проводится один раз в две недели.

Однако общественники не считают эту замену равноценной. По их мнению, проблемы жителей, озвученные на личном приеме у мэра, решаются далеко не всегда. И обещания, данные при таком формате общения, не всегда выполняются.