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Послеремонтное состояние

Спортсмены - гордость города

Светлана Вьюниченко
1 ноября 2018 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В октябре в чешском городе Острава проходили чемпионат мира и чемпионат Европы среди юношей по комбат дзю-дзюцу.

В составе сборной команды Украину на нем представляли спортсмены славянского бойцовского клуба «Триада» - Сергей Богович, Божена Мальцева, Владислав Шульга, Григорий Ходарин. Из Чехии бойцы привезли три золотых и три серебряных медали, установив при этом три мировых рекорда. 

В Славянске спортсменов и их тренера Андрея Безуглого с высокими наградами поприветствовали местные власти. Городской голова Вадим Лях вручил им грамоты от горсовета и спортивные рюкзаки от себя лично. 

По словам градоначальника, в местный бюджет на следующий год будет заложена специальная статья расходов - на поздравление и чествование чемпионов. Хотя, возможно, она понадобится гораздо раньше. Ведь еще в 2018-м ребята из «Триады» отправятся на чемпионат Украины и чемпионат мира по боевому самбо. Оттуда они также намерены привезти медали.

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Комментарии к статье «Спортсмены - гордость города»

В октябре в чешском городе Острава проходили чемпионат мира и чемпионат Европы среди юношей по комбат дзю-дзюцу.

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