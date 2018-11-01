Спортсмены - гордость города

|1 ноября 2018
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В октябре в чешском городе Острава проходили чемпионат мира и чемпионат Европы среди юношей по комбат дзю-дзюцу.
В составе сборной команды Украину на нем представляли спортсмены славянского бойцовского клуба «Триада» - Сергей Богович, Божена Мальцева, Владислав Шульга, Григорий Ходарин. Из Чехии бойцы привезли три золотых и три серебряных медали, установив при этом три мировых рекорда.
В Славянске спортсменов и их тренера Андрея Безуглого с высокими наградами поприветствовали местные власти. Городской голова Вадим Лях вручил им грамоты от горсовета и спортивные рюкзаки от себя лично.
По словам градоначальника, в местный бюджет на следующий год будет заложена специальная статья расходов - на поздравление и чествование чемпионов. Хотя, возможно, она понадобится гораздо раньше. Ведь еще в 2018-м ребята из «Триады» отправятся на чемпионат Украины и чемпионат мира по боевому самбо. Оттуда они также намерены привезти медали.
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• Каникулы закончились не для всех
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• Славянцы просят вернуть аппаратные совещания
• Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1
• Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить
• «Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском
• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
• Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни
• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира
• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
• ЦПАУ запустят в тестовом режиме
• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
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В октябре в чешском городе Острава проходили чемпионат мира и чемпионат Европы среди юношей по комбат дзю-дзюцу.