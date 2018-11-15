Дмитрий Щебетюк: «Человек с инвалидностью может и должен наслаждаться жизнью»

Путешествие автостопом на инвалидной коляске - не выдумка, не подвиг, а обычная жизнь. Это на своем примере доказал общественный активист, видеоблогер, соучредитель общественной инициативы «Доступно UA» Дмитрий Щебетюк. О поездке, совершенной летом прошлого года, Дмитрий рассказал 7 ноября на встрече в «Теплице».

Автостопом путешественник проехал почти 3 тыс. км по Украине и Беларуси. За три недели посетил 17 городов. Самое сложное, по его словам, было скрыть от мамы, что в поездку отправился один.

Такое приключение Дмитрий задумывал еще 9 лет назад, когда ему было 20. Но через год случилось несчастье, и он оказался в инвалидной коляске. Тем не менее, мечта осуществилась, как и многое из того, что планирует Дмитрий.

- Автостоп - это невероятная концентрация добра, хороших людей, крутых историй и приключений. Это перепад эмоций от почти безнадежного ожидания машины до эйфории, когда кто-то тебя подвозит. Путешествие долго не планировал, из Киева отправился в родной Каменец-Подольский, потом в Луцк. потом на Шацкие озера. Назад решил не возвращаться той же дорогой. И, поскольку паспорт был при мне, отправился через Беларусь, - говорит Дмитрий Щебетюк.

За три недели пути он встретил 38 водителей и более 100 попутчиков. Останавливались и легковые авто, и автобусы. Обычно долго ждать автомобиль не приходилось. Хотя несколько раз «зависал» под жарким солнцем на 3-4 часа.

Главной разменной монетой в таких путешествиях, делится Дмитрий, становится интересная история. Говорили обо всем - о спорте, общественной деятельности, жизни вообще. Иногда водители ради Дмитрия меняли маршрут и на какое-то время присоединялись к его авантюре.

Рассказывает, что немного нервничал, пересекая границу. Но пограничники его поддержали, сказав, что это очень интересно.

Нынешним летом Дмитрий Щебетюк переплыл Босфор. По его словам, это не очень сложно, если попадешь в нужное течение. Но на финише спортсмена ждали непредвиденные сложности. Он не одел специальную серебристую щапочку, обозначающую, что плывет особенный спортсмен. Был, как все - в оранжевой.

- Там лесенка такая, по которой нужно выбираться из воды. Но я сам вылезти не могу, и говорю турецким ребятам, которые встречают спортсменов, чтобы дали мне обе руки и помогли. Они английского не знаю, не поймут. что мне нужно. В итоге позвали медсестру. Та решила, что пока я плыл, меня парализовало. В общем вытянули, положили на каталку, несут в «скорую помощь». И тут вижу - стоит моя коляска. Кричу: «Вот моя коляска, отпустите!» С трудом, но разобрались, - делится путешественник.

Это непонимание - не единственное препятствие для людей с инвалидностью. Спортзалы, кафе, кинотеатры, квартиры в многоэтажках без лифта - ловушкой может оказаться что угодно. Поэтому и была создана инициатива «Доступно UA». Ее цель - мотивировать людей, показать, что преграды можно преодолеть и наслаждаться жизнью.

- Мы хотим сделать доступность трендом, - говорит Дмитрий. И добавляет: - Не надо придумывать для нас разные термины: «с особыми потребностями», «с ограниченными возможностями». Говорите - люди с инвалидностью. Сначала - люди. А инвалидность - это просто приложение.

В планах Дмитрия Щербатюка - выступить на Паралимпийских играх (он в резерве команды по стрельбе из лука), побывать в Шотландии и Ирландии. А еще - проехаться на электричке. Там, где нет платформы - это для человека на коляске настоящий экстрим.