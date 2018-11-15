У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники

В конце октября на сайте Славянского горсовета появилась петиция с броским названием "Старогородское кладбище - преступление или сатанизм?" 9 ноября в исполкоме поднятую автором тему обсуждали в формате круглого стола.

Разбужены страшные силы

Тональность петиции весьма экспрессивна. Автор резко критикует работы, выполняемые на территории старого городского кладбища. В его изложении совместная бригада коммунальников и краеведов-общественников представляется бандой вандалов и "черных археологов". Именно с такой квалификацией славянец обещает подать заявление в прокуратуру для проведения расследования.

Помимо прочего, он обращает внимание на нематериальную сторону темы. Автор полагает, что создание общественного парка и туристического объекта является глумлением над похороненными здесь людьми, и это повлечет за собой страшные последствия. В оригинале звучит так: "Разбужены страшные силы! Там много неупокоеных душ, погибших насильственной смертью! Рядом школа и детская больница - будет беда! И на активистов обрушатся беды! Нужна срочная помощь церкви, экстрасенсов! И это без шуток!!!"

В резолютивной части автор петиции предлагает запретить все виды работ на спорном участке, обнести его оградой и нанять сторожей. Решать дальнейшую судьбу объекта предлагается на общегородском референдуме, который, по его мнению, можно провести совместно с президентскими выборами.

Средства информации

Объективно говоря, удивительно, что подобная петиция появилась только сейчас, ведь реконструкцию территории начали еще весной. Во избежание именно такой критики, городской голова и предложил оформить проект, как общественную инициативу, каковой он, в сущности, и являлся. К обсуждению темы тогда приглашали всех желающих, однако аудитория круглых столов оказалась не очень широкой, а интернет-голосование, в сравнении с общей численностью горожан, нельзя считать всеобщим волеизъявлением. Разве что - решением активной части населения.

Вместе с тем, как прозвучало на недавнем обсуждении темы, негодование части горожан может быть вызвано недостатком информации о проекте. Отметим, что этот вопрос весной обсуждался, но позже о нем подзабыли, и теперь приходится наверстывать упущенное.

Было решено установить по обеим сторонам территории баннеры с описанием проекта. Их разработка поручена управлению архитектуры. Такая же информация появится на лайт-боксах в трех точках города. Предположительно, это будет в центре, на ж.-д. вокзале и Славкурорте. Кроме того, за привлеченные активистами средства выпустят буклет о 29 историко-архитектурных достопримечательностях Славянска.

К практическим действиям можно отнести ходатайство перед горсоветом о выделении денег на вывоз образовавшихся в ходе расчистки территории отвалов грунта и строительных материалов. По возможности, инициативная группа просит добавить средств на ограждение, если не всего участка, то хотя бы усыпальницы Залесских.