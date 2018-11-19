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Мелочь, а приятно

С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса

19 ноября 2018 Просмотров: 229 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Надежда Рыбалко, глава Лиманской городской организации ПП «ОСНОВА»

Действенным средством разрешения обостряющегося в Украине демографического кризиса является поддержка семьи. Партия «Основа» вернет уважение к украинской семье. Особенно – к молодой семье, которая решилась в непростое время родить ребенка.

Численность населения страны катастрофически сокращается. За годы независимости оно сократилось на 10 миллионов человек, и печальная тенденция продолжается. Только за 2017 год из-за естественной убыли страна недосчиталась 200 тысяч своих граждан. При этом рождаемость в стране непрерывно уменьшается на протяжении последних 6 лет. За период с 2012-го по 2017 год она упала на 40% – с 521 до 364 тысяч новорожденных соответственно. Суммарный коэффициент рождаемости сократился в 2017 году до 1,374 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста. При такой интенсивности рождаемости не происходит даже простого воспроизведения населения в Украине. 

Отсутствие поддержки молодых семей со стороны государства является одной из причин снижения рождаемости. Молодые семьи должны чувствовать себя уверенно и защищенно. Огромную уверенность и оптимизм на долгие годы молодым людям придает наличие у них собственного жилья. Программное положение партии «Основа» – каждая семья должна иметь возможность получить ипотечный кредит на приобретение или строительство собственного жилья под 3-4% сроком до 30 лет. 

К сожалению, нынешняя власть ничего даже отдаленно напоминающего такое молодым семьям не предлагает. Госпрограмма молодежного жилищного кредитования не работает, ипотечные кредиты только именуются таковыми, а фактически они недоступны населению. Кредиты на длительный срок не предоставляются, фактические процентные ставки – неподъемные, они составляют 15-30% годовых. В последние 2 года основная тяжесть по поддержке жилищных программ была переложена с центральной власти на плечи местных бюджетов, однако финансовых ресурсов на местах крайне недостаточно. Молодежь брошена на произвол судьбы, большинство молодых людей десятилетиями ютятся под крышей у ближайших родственников. Это одна из немаловажных причин того, что много молодых пар сейчас не спешат официально регистрировать брак, а если это и делают, то нередко разводятся. Не случайно в наши дни период наивысшей рождаемости молодых мам сместился, и теперь припадает на возраст от 25 до 29 лет, хотя до 2012 года он приходился на возраст 20-24 года.

Партия «Основа» обеспечит снижение высоких уровней инфляции и учетной ставки НБУ в рамках реализации Программы стремительного развития «Страна ЗаРаботает», вследствие чего кредиты в Украине подешевеют в 2-3 раза. Это позволит отечественным банкам кредитовать покупку жилья молодыми семьями под европейские проценты. 

Кроме того, в рамках программы «Принципы уважения» партией «Основа» инициируется запуск целевой программы государственных гарантий под «молодежные» кредиты. Предполагается также существенное увеличение государственной помощи родителям при рождении ребенка. После прихода к власти размер этой помощи увеличится до 100 тыс. грн. при рождении первого ребенка, до 200 тыс. грн. – второго, 300 тыс. грн. – третьего. 

Для дополнительной поддержки семей с двумя и более детьми партия «Основа» предусматривает существенные льготы по уплате подоходного налога членами таких семей. Доход до 20 тыс. грн. семьи с двумя несовершеннолетними детьми будет освобождаться от уплаты 50% НДФЛ, а для семей с тремя несовершеннолетними – 100% НДФЛ.
   
Развитие семьи – одна из главных тем, обсуждавшихся на недавнем съезде партии «Основа». Реализация программных целей партии «Основа» по экономическому развитию Украины будет содействовать сохранению и процветанию семей, что впоследствии позволит повысить рождаемость и существенно улучшить демографическую ситуацию в стране.

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Комментарии к статье «С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса »

Действенным средством разрешения обостряющегося в Украине демографического кризиса является поддержка семьи. Партия «Основа» вернет уважение к украинской семье. Особенно – к молодой семье, которая решилась в непростое время родить ребенка.

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