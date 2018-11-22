В Славянске отметили День достоинства и свободы

Согласно президентского указа от 2014 года, 21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы. В этот день украинцы вспоминают героев, отдавших жизнь за независимость государства, и говорят о задачах, которые предстоит решить для построения демократического общества.

Памятная дата, напомним, учреждена в честь двух последних революций – «Оранжевой» (2004 г.) и Евромайдана, позже переименнованного в Революцию достоинства (2013-2014 гг.) И если первая прошла бескровно, то вторая оказалась очень кровопролитной. По сей день расследование убийств на Майдане не закончено, а виновные не привлечены к ответственности, и это вызывает возмущение у активной части граждан.

В Славянске памятную дату отметили без эксцессов. Были проеведены несколько тематических мероприятий. С утра работники исполкома и представители общественности возложили цветы к памятной доске Владимиру Рыбаку (на фото), после чего повторили эту же процедуру на въезде в Семеновку, у мемориала воинам, погибшим за освобождение Славянска. После обеда в центральной библиотеке состоялся исторический хронограф «Революцію гідності на Майдані творили герої», в ходе которого славянцы обсуждали это историческое событие и его значение для будущего города и страны.