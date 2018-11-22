В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»

|22 ноября 2018
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Славянское бассейновое управление водных ресурсов в рамках празднования Дня Северского Донца подвело итоги конкурса «Северский Донец глазами молодежи». Праздник состоялся 19 ноября в Центре культуры и окружающей среды.
В этом году творческий конкурс проходил в двенадцатый раз. В нем приняли участие более 700 творческих работ, которые прислали ребята из трех областей - Донецкой, Харьковской и Луганской.
Из-за невиданного наплыва участников победители определялись в каждом регионе отдельно. В Славянске в финал жюри допустило только наработки жителей Донетчины. В итоге за призовые места боролись около 397 работ в 6 номинациях. Для остальных областей также были подведены свои итоги и определены победители.
По словам руководителя общественной организации «Северский Донец - возрождение», почетного жителя Славянска Виктора Антоненко, главной задачей проекта стало экологическое и патриотическое воспитание молодежи, формирование бережного отношения к родному краю и его главной реке - Северскому Донцу. Ведь, как подметил начальника БУВРа Сергей Трофанчук, Северский Донец является единственной водной артерией, обеспечивающей жизнедеятельность трех областей. И альтернативы ему просто нет.
Награждение победителей проходило весело и непринужденно. Его провели Сергей Трофанчук, Виктор Антоненко, директор Департаманта экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Александр Лихач, глава областного департамента по делам семьи, молодежи и спорта Владимир Мицик начальник отдела культуры Славянского горсовета Марина Олейник. Как всегда, официальные выступления перемежались концертными номерами и презентациями.
В номинациях призовые места разделились следующим образом. Первое место за лучший рисунок получили третьекурсница педлицея Анастасия Бурда, девятиклассница специализированной школы-интерната №41 София Яворовская и 11-классница ООШ №18 Анастасия Решетняк.
В номинации «Лучшая фотография» победа досталась 11-летней Полине Тютюнник из Черкасского.
Главный приз в номинации «Видеоролики» жюри присудило ребятам из СКНАУ.
Лучшим поэтическим произведением жюри признало стихи 15-летней ученицы Славянской школы-интерната №23 Софии Тоцкой. Главный приз за прозаическое произведение разделили 12-летняя Полина Тендитная из Лимана и 16-летняя жительница Лиманского района Юлия Клавдиева.
В номинации «Агитационные разработки» лучшими стали 14-летний Артур Степанюк из Мариуполя и четверокурсница Славянского химико-механического техникума Лилиана Колядкина.
В номинации «Исследовательские работы» победили шестиклассница из Константиновки София Давыдова, исследовавшая качество питьевой воды в родном городе и методы ее очистки, и третьекурсник Славянского химико-механического техникума Даниил Блинов с работой «Северский Донец как источник водоснабжения».
Все победители получили дипломы, сладкие призы и флеш-карты с эмблемой Дня Северского Донца.
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• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
19 ноября 2018
• С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса
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15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
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Славянское бассейновое управление водных ресурсов в рамках празднования Дня Северского Донца подвело итоги конкурса «Северский Донец глазами молодежи». Праздник состоялся 19 ноября в Центре культуры и окружающей среды.