Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности

|22 ноября 2018
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В городской школе искусств 15 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летнему юбилею культурно-просветительского товарищества "Просвіта". История этого движения в Славянске, как рассказали его активисты, оказалась на полвека короче.
Созданию широкой сети общественных объединений "Просвіта" в 1917-18 годах способствовала новая государственная программа. По распоряжению Харьковского губернского народного совета в Славянске начали появляться кружки. Открывали их преимущественно при школах и училищах, но принимали всех. Особенно тепло приветствовали рабочих и крестьян. Известно, что в то время 90% "низших" слоев населения города составляли украинцы, русским языком пользовалась только интеллигенция.
Первое объединение появилось в городе на базе народного театра, работавшего при Техническом училище (сейчас химико-механический техникум). Произошло это в феврале 1917-го. Примерно в это же время образовался кружок и в поселке Ново-Славянск (ныне Железнодорожный мкр-н). Здесь агитационную работу проводили представители армии УНР. В первые же дни в поселковую "Просвіту" вступили 120 работников локомотивного депо и учащихся железнодорожного училища.
Просвитяне Славянска развернули бурную деятельность: организовали курсы украинского языка, проводили лекции на историческую тематику. Часто лекторы приезжали из Харькова, в их числе были известные публицисты Александр Билинский и Гнат Хоткевич.
В 1939 году, когда "Просвіта" попала под запрет, часть ее активистов арестовали. Сумевшие избежать этого ушли в подполье, вступили в ряды ОУН и присоединились к национально-освободительному движению. Пыталась работать "Просвіта" и в период оккупации Славянска гитлеровскими войсками. Однако идеи "самостийности" немецкая оккупационная власть сочла вредными, и председателя городского объединения арестовали. На этом активная деятельность надолго прекратилась, и наступил затяжной период "советизации". Школы одна за другой становились русскоязычными, делопроизводство также перевели на русский. В культурно-политическом контексте оккупация, по сути, продолжилась.
В таких условиях выполнять культурно-просветительскую работу было невозможно, и на 40 лет она фактически приостановилась.
Формальной датой второго "дня рождения" товарищества в Славянске считается 17 февраля 1979 года. Тогда у истоков этого движения, как принято считать, стоял писатель и краевед Иван Овчаренко. Ему и его единомышленникам пришлось противостоять тогдашней политике Кремля, предчувствовавшего крах тоталитарного режима. Определенный прорыв произошел во времена перестройки, на фоне общереспубликанского подъема национального самосознания. Коммунисты потеряли монополию власти, а украинцы массово вспомнили о своих исторических корнях.
В наши дни государственная политика создает для украинизации самые благоприятные условия, однако непосредственно в Славянске городское общество "Просвіта" переживает сложный период. После ухода из жизни многолетнего председателя Владимира Савенко в товариществе образовался раскол. На торжественное мероприятие в честь 150-летия движения пришли обе образовавшиеся фракции просвитян. И есть надежда, что в скором времени внутренние недоразумения будут урегулированы, а городское общество объединится для достижения своей главной цели - популяризации украинской культуры, внедрения украинского языка во все сферы жизни и повышения уровня национального сознания среди земляков.
22 ноября 2018
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• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
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• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
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• С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса
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15 ноября 2018
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В городской школе искусств 15 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летнему юбилею культурно-просветительского товарищества "Просвіта". История этого движения в Славянске, как рассказали его активисты, оказалась на полвека короче.