Продажу алкоголя по ночам запретят на год

Городские власти склоняются к тому, что продажа спиртных напитков в ночное время в Славянске будет запрещена. Для начала - на год, начиная с января 2019-го.

- Я не очень верю, что эта мера даст тот эффект, которого ожидают правоохранители. Но, по словам прокуратуры, такой запрет будет введен повсеместно. Поэтому в декабре и мы примем соответствующее решение, - объяснил городской голова.

В течение года местные власти проанализируют, действительно ли в результате запрета снизилось количество правонарушений. Если этого не произойдет, продажу алкоголя в ночное время обещают вернуть.

Отметим, что за соблюдением запрета будет следить полиция. Осуществлять проверки в торговых точках на данный счет, местная власть не планирует.