|22 ноября 2018
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Городские власти склоняются к тому, что продажа спиртных напитков в ночное время в Славянске будет запрещена. Для начала - на год, начиная с января 2019-го.
- Я не очень верю, что эта мера даст тот эффект, которого ожидают правоохранители. Но, по словам прокуратуры, такой запрет будет введен повсеместно. Поэтому в декабре и мы примем соответствующее решение, - объяснил городской голова.
В течение года местные власти проанализируют, действительно ли в результате запрета снизилось количество правонарушений. Если этого не произойдет, продажу алкоголя в ночное время обещают вернуть.
Отметим, что за соблюдением запрета будет следить полиция. Осуществлять проверки в торговых точках на данный счет, местная власть не планирует.
22 ноября 2018
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Комментарии к статье «Продажу алкоголя по ночам запретят на год»
Городские власти склоняются к тому, что продажа спиртных напитков в ночное время в Славянске будет запрещена. Для начала - на год, начиная с января 2019-го.