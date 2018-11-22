Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября

«Укрзалізниця» объявила о временных изменениях маршрутов и графиков движения скоростных поездов «Интерсити». Они произойдут с 24 по 30 ноября в связи с реконструкцией стрелочных переводов на станции Вакуленцы Полтавской области.

Всего изменения коснутся движения 10 составов. Славянск напрямую затронет один из них.

Поезд «Интерсити» №712/711 Киев - Константиновка - Киев будет идти только до станции Славянск. При этом ехать он будет не через Полтаву, а через Днепр.

Так, состав будет отправляться из Киева в 6:12 и прибывать в Славянск в 15:58 с остановками на станциях Днепр-главный (с 13:01 до 13:11) и Лозовая (с 14:56 до 15:06).

Поезд №711 Славянск-Киев будет отправляться из Славянска в 16:18 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 01:27 с остановками на станциях Лозовая (с 17:15 до 17:25) и Днепр-главный (с 19:24 до 19:34).

«Укрзалізниця» просит пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и извинить за некоторые неудобства.