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Мелочь, а приятно

Компания «Coal energy» Вишневецкий
23 ноября 2018 Просмотров: 167 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Виктор Вишневецкий – основатель угольной компании «Coal Energy»

Компания Виктора Викторовича Вишневецкого занимает почетное третье место на рынке добычи угля в Украине. Уникальность Coal Energy в том, что бизнес начинался с малого, а большинство инвестиций поступали исключительно от прибыли.

Вишневецкий за пару десятков лет смог создать огромный холдинг, который включает в себя не только заводы и шахты, но и ремонтные мастерские и собственное производство линейки оборудования для горняков.

Coal energy: первые шаги Вишневецкого в бизнесе

Виктор Викторович Вишневецкий начал заниматься бизнесом сразу после окончания института. Он арендовал небольшой цех в 150 квадратных метров, нанял несколько сотрудников, и запустил собственную ремонтную мастерскую. Компания, которая тогда называлась НПО «Механик», оказывала услуги по ремонту оборудования для шахтеров. В конце девяностых годов финансирование в отрасли значительно снизилось, поэтому горнякам приходилось отказывать себе в покупке новых двигателей – чинили то, что было.

Компаний, оказывающих услуги ремонта также было немного, поэтому Вишневецкому удалось заполучить огромное количество заказов за первые месяцы работы.

Список услуг постепенно расширялся. Ремонтировали не только простые механизмы, но и двигатели со сложным устройством. В 1999 году закупили станки, начали производить конвейерные ролики – и экономия, и сокращение сроков ремонта техники.

Как появилась компания Coal Energy?

Полномасштабный бизнес был запущен к 2003 году. В тот момент Виктор Викторович стал обладателем нескольких заводов. Ремонтную мастерскую расширили, при этом, запустили производство собственной линейки оборудования. Также увеличили и номенклатуру производимых деталей.

У Вишневецкого появилось собственное конструкторское бюро, были наняты специалисты, которые занимались разработкой новых моделей электродвигателей.

После такого бурного подъема Виктор Викторович принял решение развиваться в новой отрасли – добыче полезных ископаемых. Однако он поставил себе сложную задачу – он не стал выкупать действующие месторождения. Вишневецкий решил искать потенциал заброшенных шахт, и не прогадал.

На первых двух шахтах работы были возобновлены – угля было достаточно для быстрого выхода на самоокупаемость.

Вишневецкий и Coal energy в наши дни

Виктор Викторович Вишневецкий не останавливался на достигнутом. Он купил еще восемь шахт, которые оказались прибыльными даже после восстановления.

Не стал забывать и о производстве – выкупил площади стекольного завода и оборудовал новые цеха. На данный момент существует его литейный завод.

В 2012 году Вишневецкий вошел в список самых богатых людей страны, показав рекордные результаты – его доход превысил 253 миллиона долларов.

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