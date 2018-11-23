Успешный беттинг на легальной основе

Ставки на спорт становятся все более популярными. Одна из причин - это развитие онлайн беттинга. Сегодня можно заключать пари у себя дома, а также в любом другом месте с помощью своего смартфона. Главное - это выбрать надежного букмекера, который работает на легальной основе. В нашей статье мы расскажем Вам о легальных компаниях, а также дадим несколько советов новичкам, которые помогут не проиграть на ставках.

Сегодня на просторах интернета можно найти множество сайтов букмекерских контор. Естественно, не все они работают легально. Проблема кроется в том, что оффшорные компании в последние пару лет активно блокирует Роскомнадзор. Может возникнуть ситуация, что однажды Вы не сможете посетить свой аккаунт.

Кроме этого, российские банки стали блокировать счета игроков, которые выводят выигранные деньги из нелегальных контор. Также, могут возникнуть проблемы с налоговой. Как правило, игроки добровольно не ходят в налоговую для заполнения декларации о прибыли с игорного бизнеса.

Поэтому, стоит выбирать только те конторы, которые имеют лицензию ФНС России. У правительства нет претензий к их деятельности. Они платят налоги, часто являются спонсорами спортивных соревнований. Специальные организации, под названием Цупис, контролируют все денежные транзакции и сохраняют Ваши персональные данные.

Сегодня найти список официальных букмекеров не сложно. Как правило, они принимают интерактивные ставки на домене .ru. Международные конторы, которые имеют лицензию Кюрасао, Мальты или других стран, работают в доменной зоне .com.

В легальной конторе могут зарегистрироваться только жители России. Для резидентов предусмотрены другие условия, но не во всех компаниях. Естественно, единственная допустимая валюта для игры - это российский рубль.

Каждая беттинговая компания, работающая легально, является членом СРО букмекеров. Все транзакции контролирует Цупис. В России их два. Первый Цупис имеет собственный сайт. Во вкладке “Партнеры” Вы найдете полный список актуальных на данный момент букмекеров. Второй Центр сайта не имеет, он работает через КИВИ Банк. Рекомендуем прочитать блог о спортивных ставках, где указаны все легальные букмекеры Второго Цуписа.

Для легальной игры, Вам следует зарегистрироваться на сайте букмекера и пройти проверку документов. Кроме этого, следует пройти регистрацию и верификацию для Цуписа. Здесь все зависит от выбранной конторы, партнером какого Центра она является. Регистрация может проходить на сайте платежной системы QIWI или Первого Цуписа. Документы проверяют в салонах партнеров. Среди них - “Контакт”, “Евросеть”, офисы “Киви”.

Если Вы прошли все этапы, то можете приступить к игре. Мы дадим Вам пять основных советов, которые помогут Вам в скором времени стать успешным беттором.

Поставьте перед собой финансовую цель. Во-первых, Вы должны понять, зачем Вы играете. Возможно, это всего лишь развлечение, тогда не важно, выиграли Вы или нет. Если Вы хотите быть в плюсе и зарабатывать, тогда установите сумму прибыли, которую Вы хотите получить в конце месяца. Так будет понятнее, куда стремиться. Во-вторых, установите лимит на сумму ставки. Часто игроки проигрывают очень много из-за того, что не могут остановиться. Пусть лимит будет - 100 рублей на одну ставку. В день можно заключать не более трех пари.

Найдите свою нишу. Современные букмекеры предлагают огромное количество видов спорта. Вы найдете привычный футбол, теннис, хоккей. Также, можно делать ставки на бильярд, формулу-1, кроссфит, хоккей с мячом, снукер, киберспорт и другие интересные события. Не стоит пытаться поставить на все подряд. Выберите до трех видов спорта, которые Вам импонируют. В них нужно хорошо разбираться.

Выработайте собственную стратегию. В интернете Вы найдете много стратегий, которые помогают игрокам выиграть. Кто-то рискует и постоянно ставит на аутсайдеров в надежде когда-то выиграть большую сумму. Другие ставят только на фаворитов. Есть рисковые стратегии для азартных игроков. Здесь все индивидуально. Нужно пробовать, а еще лучше вырабатывать что-то свое.

Ведите личную статистику. Обычно на сайтах у букмекера есть разделы со статистикой. Там Вы можете контролировать, сколько денег Вы поставили, а сколько выиграли. К сожалению, не все игроки ведут подобный учет. Мы рекомендуем сделать для себя подобие таблицы, желательно вручную. Разместите ее на видном месте возле ПК. Так Вы всегда будете знать, сколько денег выиграли или проиграли. Это поможет вовремя остановиться.

Будьте сдержаны и учитесь анализировать. Спорт непредсказуем. Несмотря на это, качественный анализ упростит Вам задачу. Учитывайте все до мелочей: на чьем поле проходит игра, были ли травмы у игроков, насколько мотивирована команда, какая атмосфера внутри ее, основной состав будет играть или нет и т.д. Не ставьте на любимую команду, за которую болеете. Вам кажется, что Вы знаете о ней все. На самом деле лишняя самоуверенность и эмоции могут помешать добиться успеха.

Соблюдайте эти правила, играйте легально, и в скором времени результат не заставит себя ждать!