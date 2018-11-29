Славянск присоединился к акции «Зажги свечу»

|29 ноября 2018
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В память о голодоморе 1932-33 годов и о жертвах других преступлений коммунистического режима против украинского народа 24 ноября по всей стране принято зажигать свечи и лампады. Четвертый год подряд к этой акции присоединяется и Славянск.
Накануне официально установленного дня в учебных заведениях прошли тематические уроки. В центральной библиотеке состоялся круглый стол, участники которого вспомнили сохраненные очевидцами жестокие подробности голодомора и осудили этот акт геноцида.
Утром 24 ноября в местном храме УПЦ КП прошла заупокойная служба о безвинно погибших соотечественниках. В 10:00 у памятного камня жертвам голодоморов в районе детской больницы прошел митинг-реквием. В этом году мероприятие было не очень массовым - несколько десятков чиновников, общественных активистов, журналисты и священник. Обратившись к собравшимся, он напомнил, что перед тем, как лишить украинский народ еды телесной, большевики, разрушая церкви и преследуя духовенство, пытались отобрать у него и духовную пищу. Эта политика стоила жизни многим миллионам украинцев, о чем говорили и последующие ораторы. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку.
С наступлением сумерек поминовение продолжилось на Соборной площади. В 16:00, синхронно со всей страной, пришедшие на акцию горожане зажгли лампадки. Зрелищным фоном было здание горисполкома, в каждом окне которого также горело по свече.
Нужно сказать, что выступления здесь были более решительными. Как и на утреннем митинге, говорилось о том, что желание Кремля уничтожить национальную идентичность украинцев уходит корнями вглубь веков, и что сегодня мы переживаем очередную атаку на право украинского народа на самоопределение.
Но больше речь шла о внутренних врагах, расшатывающих государство изнутри, сознательно или из-за банальной алчности играющих на руку соседу-агрессору. Критика адресовалась и центральной власти, и городской. Участники митинга призвали сограждан проникнуться ответственностью за судьбу своей страны и, объединившись, противостоять антиукраинским тенденциям.
После того, как все желающие высказались, аудитории показали часовой документальный фильм "Советская история" о преступлениях кремлевской верхушки против народа Украины.
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29 ноября 2018
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• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
• Для сироты подобрали еще одну квартиру
• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
• «Донрыбкомбинат» задолжал работникам более миллиона гривен зарплаты
• На Карачуне построят самый большой в Украине ветропарк
• Больше стажировок, хороших и разных
• Поэтический фронт Александра Романько: творчество и наследие
• Славянск присоединился к акции «Зажги свечу»
• Как получить субсидию семьям, члены которых работают за границей
• Судебное заседание отложили из-за инсульта Нели Штепы
• Полиция задержала пятерых «черных лесорубов» из Краматорска
• В Славянске с авто украли колеса
• В Славянске «умная» камера зафиксировала угнанный автомобиль
• Ярослав Ефимцев – бронзовый призер чемпионата Европы по кикбоксингу
• Юные славянские дзюдоистки вошли в число призеров турнира «Украинка»
• Сборная Хорватии завоевала Кубок Дэвиса
• «Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
28 ноября 2018
27 ноября 2018
• Учимся выбирать новогодние подарки
26 ноября 2018
• Тарифы должны быть не грабительскими, а справедливыми
23 ноября 2018
• Компания «Coal energy» Вишневецкий
• Успешный беттинг на легальной основе
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
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В память о голодоморе 1932-33 годов и о жертвах других преступлений коммунистического режима против украинского народа 24 ноября по всей стране принято зажигать свечи и лампады. Четвертый год подряд к этой акции присоединяется и Славянск.