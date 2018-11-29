Славянск присоединился к акции «Зажги свечу»

В память о голодоморе 1932-33 годов и о жертвах других преступлений коммунистического режима против украинского народа 24 ноября по всей стране принято зажигать свечи и лампады. Четвертый год подряд к этой акции присоединяется и Славянск.

Накануне официально установленного дня в учебных заведениях прошли тематические уроки. В центральной библиотеке состоялся круглый стол, участники которого вспомнили сохраненные очевидцами жестокие подробности голодомора и осудили этот акт геноцида.

Утром 24 ноября в местном храме УПЦ КП прошла заупокойная служба о безвинно погибших соотечественниках. В 10:00 у памятного камня жертвам голодоморов в районе детской больницы прошел митинг-реквием. В этом году мероприятие было не очень массовым - несколько десятков чиновников, общественных активистов, журналисты и священник. Обратившись к собравшимся, он напомнил, что перед тем, как лишить украинский народ еды телесной, большевики, разрушая церкви и преследуя духовенство, пытались отобрать у него и духовную пищу. Эта политика стоила жизни многим миллионам украинцев, о чем говорили и последующие ораторы. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку.

С наступлением сумерек поминовение продолжилось на Соборной площади. В 16:00, синхронно со всей страной, пришедшие на акцию горожане зажгли лампадки. Зрелищным фоном было здание горисполкома, в каждом окне которого также горело по свече.

Нужно сказать, что выступления здесь были более решительными. Как и на утреннем митинге, говорилось о том, что желание Кремля уничтожить национальную идентичность украинцев уходит корнями вглубь веков, и что сегодня мы переживаем очередную атаку на право украинского народа на самоопределение.

Но больше речь шла о внутренних врагах, расшатывающих государство изнутри, сознательно или из-за банальной алчности играющих на руку соседу-агрессору. Критика адресовалась и центральной власти, и городской. Участники митинга призвали сограждан проникнуться ответственностью за судьбу своей страны и, объединившись, противостоять антиукраинским тенденциям.

После того, как все желающие высказались, аудитории показали часовой документальный фильм "Советская история" о преступлениях кремлевской верхушки против народа Украины.