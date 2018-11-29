Поэтический фронт Александра Романько: творчество и наследие

В центральной городской библиотеке на днях собрались друзья, знакомые и ученики Александра Романько, ушедшего из жизни год назад. Собравшись, славянцы помянули добрым словом земляка и наставника, вспомнили его творчество и послушали стихи молодых поэтов.

Даже спустя год все еще не верится, что Александра Романько больше нет, признаются многие знавшие его люди. Тогда же, в ноябре 2017-го, страшное известие казалось невероятным. Увы, но оценивать деяния человека почему-то принято после его ухода. Александр Романько при жизни в лучах славы не купался. Тем больше было поводов у пришедших на вечер памяти для перечисления его заслуг.

Говорилось, прежде всего, о четкой проукраинской позиции, выражавшейся и в стихах поэта, и в статьях журналиста, и в работах по философии, и в общественной деятельности. В рамках проекта "Поэтический десант" он объединил вокруг себя начинающих поэтов, кропотливо искал таланты среди детей и молодежи.

Сегодня инициированное им движение сформировалось в общественную организацию "Молодежный поэтический десант Славянска". Участники этого объединения в память об учителе читали на встрече его и свои стихи. Кроме того, собравшиеся посмотрели созданный местными журналистами 15-минутный видеофильм "Поэтический фронт Александра Романько".

Наверное, потому что человеком он был легким и жизнерадостным, посвященное его памяти мероприятие не оказалось траурно-тягостным. Скорее, здесь царила светлая грусть. И уважение к ушедшему за ту энергию, которая по сей день заряжает его земляков. Ведь рукописи, как известно, не горят.