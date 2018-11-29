|29 ноября 2018
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Главный специалист управления архитектуры Константин Киселев вернулся со стажировки из польского Гданьска. По приглашению мэра города Павла Адамовича он пробыл там 2 недели.
Как выяснилось, в тамошнем правительстве города (так в Польше называют мэрию), есть несколько отделов и управлений архитектуры. Один из них, со штатом в 60 человек, занимается текущими делами: утверждением проектов, подготовкой решений, выдачей разрешительных документов без которых невозможно строительство.
Еще один носит название бюро развития. В нем трудятся более 10 человек, и они работают над будущей архитектурой города. Проекты, программы, международное сотрудничество - от их работы зависит, как быстро будет меняться лицо города.
Кроме того, имеется управление, которое отвечает за малые архитектурные формы. Сюда входят не киоски, а лавочки, урны, зеленые зоны.
Одним из итогов визита стало решение создать в Славянске коммунальное предприятия, которое займется благоустройством города и заменит «Зеленстрой».
Также, по словам стажера, он еще раз убедился, насколько необходима Славянску разработка генерального плана и детальных планов территорий.
Вадим Лях заметил, что эта стажировка - не последняя. По приглашению польской стороны в Гданьск отправятся также инженеры коммунальных предприятий, чтобы ознакомиться с работой их служб.
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Комментарии к статье «Больше стажировок, хороших и разных»
Главный специалист управления архитектуры Константин Киселев вернулся со стажировки из польского Гданьска. По приглашению мэра города Павла Адамовича он пробыл там 2 недели.