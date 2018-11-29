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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Больше стажировок, хороших и разных

Светлана Вьюниченко
29 ноября 2018 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Константин Киселев стал первым из городского аппарата, кто побывал на стажировке в Гданьске.
  • Одним из проектов, «подсмотренных» в Польше, стал выпуск книжки-раскраски об истории Славянска, созданной на местном материале. Ее на день святого Николая раздадут всем первоклассникам.

Главный специалист управления архитектуры Константин Киселев вернулся со стажировки из польского Гданьска. По приглашению мэра города Павла Адамовича он пробыл там 2 недели.

Как выяснилось, в тамошнем правительстве города (так в Польше называют мэрию), есть несколько отделов и управлений архитектуры. Один из них, со штатом в 60 человек, занимается текущими делами: утверждением проектов, подготовкой решений, выдачей разрешительных документов без которых невозможно строительство. 

Еще один носит название бюро развития. В нем трудятся более 10 человек, и они работают над будущей архитектурой города. Проекты, программы, международное сотрудничество - от их работы зависит, как быстро будет меняться лицо города. 

Кроме того, имеется управление, которое отвечает за малые архитектурные формы. Сюда входят не киоски, а лавочки, урны, зеленые зоны.

Одним из итогов визита стало решение создать в Славянске коммунальное предприятия, которое займется благоустройством города и заменит «Зеленстрой». 

Также, по словам стажера, он еще раз убедился, насколько необходима Славянску разработка генерального плана и детальных планов территорий. 

Вадим Лях заметил, что эта стажировка - не последняя. По приглашению польской стороны в Гданьск отправятся также инженеры коммунальных предприятий, чтобы ознакомиться с работой их служб.

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Комментарии к статье «Больше стажировок, хороших и разных»

Главный специалист управления архитектуры Константин Киселев вернулся со стажировки из польского Гданьска. По приглашению мэра города Павла Адамовича он пробыл там 2 недели.

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