Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года

|29 ноября 2018
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Со следующего года оздоровлением детей будут заниматься соцработники. По крайней мере, такой организационный формат применят на уровне Донецкой облгосадминистрации. В какие формы это выльется на местах - пока не понятно. О нововведении стало известно на заседании исполкома, состоявшемся в Славянске 21 ноября Славянского горсовета.
Докладывая об итогах проведенной в Славянске оздоровительной кампании, начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта Александр Мищенко (на фото) сообщил, что с каждым годом охватывать услугой оздоровления все категории заявителей становится сложнее. Причина заключается в уменьшении количества летних лагерей, готовых эту услугу предоставлять. По всей области таковых насчитывается 21, в Святогорске в этом году работало только 9. Тем не менее, в сравнении с прошлым годом, число оздоровившихся детей в Славянске увеличилось почти на сотню и превысило 770 человек.
От отдела по делам семьи, молодежи и спорта на оздоровление были направлены 450 детей. Остальные получали путевки от отделов образования, здравоохранения и других организаций.
Кто будет заниматься этим вопросом в следующем году, Александр Мищенко сказать не смог. Известно, что на областном уровне такие функции передадут департаменту социальной защиты населения, при котором уже создан профильный отдел со штатом 5 человек. В местные советы указания по реорганизации этой работы пока не поступали.
В числе прочих вопросов, члены исполкома затронули тему более полного использования своих оздоровительных ресурсов, то есть лагеря "Лесная сказка", а также бывших ведомственных лагерей на Славкурорте. Упомянули в этом контексте и проект строительства пляжа на озере Вейсовое.
По словам Александра Мищенко, благоустроенный пляж действительно позволит оздоравливать часть детей прямо в черте города. Что касается лагерей, то приспособить их для детского оздоровления по ряду причин проблематично. Даже коммунальное учреждение "Лесная сказка", принявшее в этом сезоне 304 ребенка, обеспечить услугу оздоровления не смогло. Дети пребывали в лагере в обычном режиме летнего отдыха.
Члены исполкома поинтересовались результативностью проекта по частичной компенсации стоимости путевок. Напомним, что в рамках областной инициативы родителям компенсировали 3720 грн за путевку в лагерь. Половину суммы вносила область, половину обеспечивал город. За 2018 год на таких условиях путевки приобрели 240 семей. 81 заявка из-за отказа родителей осталась невостребованной, и предусмотренные для компенсации средства "зависли".
Для улучшения качества такой работы отдел по делам семьи, молодежи и спорта ратует за создание профильного сектора. Он займется формированием базы данных детей, особо нуждающихся в оздоровлении, а также сможет более продуктивно взаимодействовать с учебными заведениями, предприятиями, общественными организациями и т. д. Исполком предложение одобрил. Окончательное решение остается за депутатским корпусом.
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• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
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• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
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• В Славянске «умная» камера зафиксировала угнанный автомобиль
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27 ноября 2018
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23 ноября 2018
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Комментарии к статье «Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года»
Со следующего года оздоровлением детей будут заниматься соцработники. По крайней мере, такой организационный формат применят на уровне Донецкой облгосадминистрации. В какие формы это выльется на местах - пока не понятно. О нововведении стало известно на заседании исполкома, состоявшемся в Славянске 21 ноября Славянского горсовета.