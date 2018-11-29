Две школы Славянска ушли на карантин

Со среды, 28 ноября, две школы - №№13 и 17 - находятся на карантине. Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, в этих учебных заведениях эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 24% и 22% соответственно.

С четверга, 29 ноября, карантин объявлен в Святогорской общеобразовательной школе. Там эпидпорог превышен на 20%.

По словам замначальника гороо Марины Хохловой, мониторинг ситуации по заболеваемости ведется с понедельника, 26 ноября. Поэтому отследить динамику пока не удается. Уйдут ли на карантин остальные учебные заведения города, на сегодняшний день неясно. Также неизвестно, когда школьники смогут приступить к занятиям. карантин объявлен «до нормализации ситуации по гриппу и ОРВИ».

Отметим, что начальник отдела здравооохранения Елена Джим сообщает, что в целом по городу роста заболеваемости не зафиксировано. В то же время Минздрав сообщает, что циркуляция гриппа в Украине зарегистрирована с 22 ноября. За неделю по стране заболели около 165 тыс. человек. Пока заболеваемость находится на неэпидемическом уровне. Пик ее прогнозируется на вторую половину декабря.