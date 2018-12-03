Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение

Откладывание из года в год настоящей пенсионной реформы становится угрозой национального масштаба и, потенциально, еще одним фактором сдерживания экономического роста страны.

Повышение в Украине с 1 июля 2018 года размера минимальной пенсии на 62 гривны, с 1374 грн. до 1436 грн. – унизительно. Об этом говорит лидер политической партии «Основа» Сергей Тарута: «Это просто стыдно, говорить сейчас о повышении пенсий на 62 гривны. Пенсия должна быть на уровне 10-12 тысяч гривен. Наша политическая сила знает, как этого достичь. И речь идет не о том, чтобы напечатать деньги, а о том, чтобы обеспечить реальный рост экономики. Чтобы страна начала много зарабатывать и, соответственно, появились возможности для выплаты достойных пенсий».

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в Украине – около 72 лет. При этом если для женщин она составляет 77 лет, то для мужчин – 67 лет. Пожилые люди должны получать достойную заботу от государства. А чтобы это было не на словах, а на деле, государство должно стимулировать трудоспособных украинцев платить налоги в Украине. Потому что трудовая эмиграция – это путь к катастрофе всей украинской пенсионной системы.

По данным на первый квартал текущего года, в Польше работало 2 миллиона украинцев, которые обеспечивают достаточно высокий уровень роста экономики этой страны - 4,2 процента за прошлый год. И это позволило властям Польши в прошлом году принять решение об уменьшении на 4 года пенсионного возраста - 60 лет вместо 64. У нас же все наоборот. Почему? Потому что они заинтересованы в обеспечении рабочими местами молодёжи. Потому что там огромный на сегодняшний день спрос на рабочую силу и, к сожалению, он выполняется, в основном, за счет Украины.

По оценкам украинских экспертов, со следующего года Чехия готова в два раза увеличить квоты на трудоустройство украинцев. Эту инициативу уже давно поддерживали чешские работодатели. А теперь получили содействие и со стороны государства. Ведь каждый украинец, работающий в Чехии по программе Režim Ukrajina, отчисляет одному чешскому пенсионеру 440 крон в год.

А в Украине сегодня минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2019 года это – 1497 гривен. Но этот прожиточный минимум не позволяет людям прожить.

Сегодня, к сожалению, уже можно уверенно констатировать, что Кабинет министров и Верховная Рада фактически сорвали запуск второго уровня пенсионного страхования.

Во-первых, был нарушен график создания нормативно-правовой базы для запуска накопительной системы пенсионного страхования с 2019 года. Согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перечисление страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования должно стартовать уже через два месяца, с 1 января 2019 года. Но Кабмин, по сообщениям СМИ, только сейчас собирается рассматривать, например, законопроект о профессиональных пенсиях как составляющую этой системы.

А во-вторых, бездействие правительства привело к тому, что, по данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на конец первого полугодия 2018 бедность пенсионеров достигла критической точки.

На начало июля 55% украинских пенсионеров получали пенсию менее 2000 грн., что почти в полтора раза ниже фактического прожиточного минимума.

Слабые имитации реформы в 2014-2018 гг. неспособны переломить негативную ситуацию - дефицит ПФ растет, содержание пенсионной системы становится все более обременительным для госбюджета.

За четыре последних года инфляция «съела» все повышение пенсий: если минимальная пенсия выросла на 39,4%, то уровень инфляции составил 88%. А государство, вследствие слабости пенсионной системы, за три года не смогло компенсировать последствия почти 50-процентной инфляции 2015 года.

Следует признать очевидное - национальная пенсионная система без немедленного реформирования прекратит свое существование. Поэтому, чтобы предотвратить катастрофу, необходимо прежде всего реализовать комплекс мер для того, что украинский бизнес смог выбраться из налоговой ловушки. Без уменьшения налоговой нагрузки на труд любая пенсионная реформа не будет иметь смысла.

Партия «Основа» в своей экономической Программе стремительного развития «Страна ЗаРаботает» уже предлагала одновременное снижение подоходного налога (НДФЛ) с 18% до 10% и ЕСВ с 22% до 15%. Мы считаем, что это позволит каждому работающему получать на руки дополнительно от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

Возможные же потери бюджета вследствие снижения налогов необходимо компенсировать сокращением необоснованных расходов Госбюджета по мере того, как экономика начнет расти вследствие уменьшения налоговой нагрузки на неё.