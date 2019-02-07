Мэр Славянска собирается на похороны Павла Адамовича

По словам мэра Славянска Вадима Ляха, он планирует поехать на похороны польского коллеги, которые состоятся в субботу, 19 января, и передать венок от украинского города в знак поддержки и скорби.

- Наши города не являются побратимами. Скорее, это было сотрудничество на уровне мэров. У нас было много совместных планов. Начали реализовываться общие программы, стажировки специалистов. Как будет дальше, пока не знаю, - рассказал Вадим Лях.

Напомним, что нападение на мэра Гданьска, 53-летнего Павла Адамовича, было совершено 13 декабря во время благотворительного концерта. 27-летний мужчина беспрепятственно прошел на сцену и нанес чиновнику три удара ножом. Ранения пришлись в область сердца, брюшной полости и диафрагмы. После атаки, мэра в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Операция длилась более 5 часов. Но спасти Адамовича не удалось, 14 числа он скончался.

Позже полиция установила, что нападавший попал на мероприятие как представитель прессы. Им оказался ранее судимый грабитель банков Стефан Уилмонт.

Павел Адамович 20 лет занимал свою должность и был популярным городским главой. Он представлял оппозиционную партию «Гражданская платформа». В последнее время стал объектом ненависти политических оппонентов и лояльных к власти медиа. Летом прошлого года радикалы провозгласили ему «Акт политической смерти», где назвали его «ненастоящим поляком, благосклонным к другим нациям». Полиция пока не разглашает, имеет ли убийство политические мотивы.