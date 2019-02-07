 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Опознанный летающий объект

Мэр Славянска собирается на похороны Павла Адамовича

Светлана Вьюниченко
17 января 2019 Просмотров: 499 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Фото сделано в августе минувшего года, во время визита мэра Славянска в Польшу.

Славянские власти отправили официальное соболезнование по поводу смерти городского головы Гданьска Павла Адамовича. Соболезнование также опубликовано на сайте славянского горсовета.

По словам мэра Славянска Вадима Ляха, он планирует поехать на похороны польского коллеги, которые состоятся в субботу, 19 января, и передать венок от украинского города в знак поддержки и скорби.

- Наши города не являются побратимами. Скорее, это было сотрудничество на уровне мэров. У нас было много совместных планов. Начали реализовываться общие программы, стажировки специалистов. Как будет дальше, пока не знаю, - рассказал Вадим Лях. 

Напомним, что нападение на мэра Гданьска, 53-летнего Павла Адамовича,  было совершено 13 декабря во время благотворительного концерта. 27-летний мужчина беспрепятственно прошел на сцену и нанес чиновнику три удара ножом. Ранения пришлись в область сердца, брюшной полости и диафрагмы. После атаки, мэра в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Операция длилась более 5 часов. Но спасти Адамовича не удалось, 14 числа он скончался. 

Позже полиция установила, что нападавший попал на мероприятие как представитель прессы. Им оказался ранее судимый грабитель банков Стефан Уилмонт. 

Павел Адамович 20 лет занимал свою должность и был популярным городским главой. Он представлял оппозиционную партию «Гражданская платформа». В последнее время стал объектом ненависти политических оппонентов и лояльных к власти медиа. Летом прошлого года радикалы провозгласили ему «Акт политической смерти», где назвали его «ненастоящим поляком, благосклонным к другим нациям». Полиция пока не разглашает, имеет ли убийство политические мотивы.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 февраля 2019

Опознанный летающий объект

На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен

Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном

Славянцы сделали подарок краеведческому музею

История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»

Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году

Фанфары в честь новорожденных

Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают

Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения

Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua

Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя

Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики

Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении

Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал

Пожар унес человеческую жизнь

Половодье чувств

6 февраля 2019

Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу

Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»

Достижения славянских дзюдоистов

Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской

Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»

31 января 2019

Ходите, как хотите

Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания

Надежду Савченко будут судить в Славянске

Новоселье по-славянски: праздник со скандалом

Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая

«Романтика» в опасности

Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами

Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»

Гарант успеха Украины

Также в разделе

Фанфары в честь новорожденных

— 7 февраля 2019 —

За 2018 год в Славянске родилось 879 новых жителей. Такие данные озвучил городской голова Вадим Лях на пресс-конференции 5 февраля. При этом смертность почти в три раза превышает рождаемость. Число умерших в минувшем году составило 2491.

Читать далее ⇒

Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения

— 7 февраля 2019 —

С 1 февраля в Святогорске прекратило работать 3-е терапевтическое отделение Славянской городской больницы № 1. Чтобы услышать ответы на свои вопросы, местные жители пришли 31 января на плановую сессию Святогорского горсовета.

Читать далее ⇒

Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua

— 7 февраля 2019 —

Слаженная и бесперебойная работа в современном офисе зависит не только от профессионализма сотрудников и технологичности оборудования, но и от на первый взгляд незначительных деталей – канцтоваров, ежедневников, средств для проведения презентаций.

Читать далее ⇒

Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя

— 7 февраля 2019 —

О ситуации, сложившейся в общежитии, расположенном по адресу ул. Батюка, 8А, газета «ТВ плюс» писала неоднократно. Ведь проблема, с которой столкнулись жители, не решается уже несколько лет. В очередной раз добиться правды люди попытались 6 февраля на заседании исполкома.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Мэр Славянска собирается на похороны Павла Адамовича»

Славянские власти отправили официальное соболезнование по поводу смерти городского головы Гданьска Павла Адамовича. Соболезнование также опубликовано на сайте славянского горсовета.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном

Славянцы сделали подарок краеведческому музею

Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении

Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал

Пожар унес человеческую жизнь

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен

История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Половодье чувств

Величие братьев меньших

Отец отечества

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу

Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»

Достижения славянских дзюдоистов

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 февраля 2019

Опознанный летающий объект

На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен

Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном

Славянцы сделали подарок краеведческому музею

История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»

Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году

Фанфары в честь новорожденных

Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают

Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения

Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua

Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя

Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики

Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении

Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал

Пожар унес человеческую жизнь

Половодье чувств

6 февраля 2019

Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу

Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»

Достижения славянских дзюдоистов

Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской

Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»

31 января 2019

Ходите, как хотите

Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания

Надежду Савченко будут судить в Славянске

Новоселье по-славянски: праздник со скандалом

Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая

«Романтика» в опасности

Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами

Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»

Гарант успеха Украины

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top