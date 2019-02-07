В Славянске стартовала подготовка к проведению президентских выборов

Назначенные на 31 марта выборы президента Украины активизировали обязанности местных советов по организации избирательной процедуры. О том, какая работа ведется в Славянске рассказал городской голова Вадим Лях.

По его словам, утвержденный ЦИК график, соблюдается. Решением исполкома создана рабочая группа, нацеленная на решение всех организационных вопросов - от процедурных нюансов до обеспечения участковых избирательных комиссий средствами транспорта, связи, оргтехникой, канцелярской продукцией, урнами для голосования и другими необходимыми материалами.

В связи с децентрализацией подведомственная территория Славянского горсовета уменьшилась, так как Николаевская громада будет организовывать выборы автономно. Это отразилось на некоторых статистических данных. Например, число избирателей в Славянске и Святогорске сократилось до 88702 человек, а количество избирательных участков до 51. Точные адреса их дислокации сейчас уточняются.

В больницах и других спецучреждениях планируется дополнительно организовать 8 специальных избирательных участков.

С 18 февраля будет сформирована окружная избирательная комиссия.

Для ее работы в здании исполкома отведены два помещения - кабинет на 1 этаже и малый зал заседаний на 2-м. На данный момент эти помещения оборудуются в соответствии с нормативными требованиями.

Следует отметить, что, по информации читателей "ТВ плюс", уже сейчас в дома и квартиры электората стучатся люди, которые представляются членами избирательной комиссии и просят дать им определенную информацию для сверки списков. По словам Вадима Ляха, никакого отношения к исполкому Славянского горсовета эти люди не имеют. По его предположению, их, скорее всего, нанял кто-то из участников избирательного процесса.

Общаться ли с ними, пускать ли в дом, отвечать ли на вопросы - каждый решает самостоятельно.

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