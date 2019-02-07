Партия «Основа»: два миллиона рабочих мест – это реальность

«Основа» – партия экономического роста Украины. И она ставит перед собой задачу обеспечить к 2030 году ВВП страны на уровне 710-750 млрд. долларов, что позволит Украине войти в топ-30 наиболее развитых экономик мира.

Поскольку высоких стандартов жизни граждан можно достичь лишь при условии динамичного развития экономики страны на уровне не менее 10-15% ежегодно, то обеспечить это может только следование Доктрине сбалансированного развития «Украина-2030» и реализация экономических программ партии «Основа».

Нынешний мизерный рост экономики на уровне 3%, к сожалению, не позволяет преодолеть бедность в Украине. Ситуация усугубляется высоким уровнем инфляции в стране, реальные доходы большинства украинцев по-прежнему остаются недостойно низкими, поэтому Украина превратилась в самую бедную страну в Европе.

В 2019 году на каждого украинца будет создано валового внутреннего продукта на сумму 3,13 тысяч долларов, прогнозирует МВФ. Фонд отмечает также низкий экономический рост, который не позволит Украине сократить отставание от других стран региона. В странах Восточной Европы этот показатель национального богатства в нынешнем году достигнет 11,45 тысяч долларов. Экономика нашей страны безнадежно отстала и от молодых прибалтийских государств.

Одно из важнейших программных положений партии «Основа» – люди труда в Украине должны достойно зарабатывать и жить. Целевой показатель средней зарплаты – 20-25 тысяч гривен.

«Зарплаты в Украине должны соответствовать уровню доходов в странах Восточной Европы. Сейчас средние зарплаты в Польше, Словакии и Венгрии составляют 660-750 евро в месяц. Поэтому в Украине наши ближайшие целевые показатели – обеспечить в течение трех лет уровень зарплаты в 20-25 тыс. грн. и пенсии – в 10-15 тыс. грн.», – говорит лидер партии «Основа» Сергей Тарута.

Нынешние зарплаты в Украине в 2-3 раза ниже целевого уровня. За январь-ноябрь 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составила 8711 грн. (согласно официальной статистике). В сфере образования и охраны здоровья средняя зарплата не достигла и 7 тыс. грн.

На 2019 год социальные стандарты в Украине установлены недопустимо низкие. Законом о новом Госбюджете минимальная зарплата с 1 января определена на уровне 4173 грн. Размер фактического прожиточного минимума в ценах ноября 2018 года для трудоспособных граждан установлен правительством на отметке в 4313 грн. (с учетом обязательных платежей) (официальный прожиточный минимум, утсановленный в Госбюджете-2019 с 1.1.2019 г – 1853 грн.). Такие стандарты – это продолжение тиражирования бедности в Украине.

«Госбюджетом на 2019 год заложено ухудшение качества жизни украинцев и продолжение эмиграции наших граждан в Польшу и другие страны. В новом бюджете не заложено ни одной антикризисной программы. Это бюджет не развития, а окончательного доедания страны. Нам нужен антикризисный бюджет, который позволит развивать экономику с темпом не ниже 10-15%», – говорит лидер партии «Основа» Сергей Тарута.

Минимальная зарплата в Украине должна соответствовать двум фактическим размерам прожиточного минимума. В ценах ноября 2018 года это соответствует 8626 грн. (по расчетам Минсоцполитики). Ни на минимальную зарплату, ни на прожиточный минимум – даже фактический, не говоря уже об официальном «расчетном», на самом деле прожить сейчас невозможно.

Но высокие доходы населения нельзя установить по прихоти или по приказу правительства. Для этого должны быть экономические основания. Повышение зарплат в любой стране должно соответствовать росту производительности труда в экономике. Поэтому зарплатные лозунги власти - это обман.

Без перезагрузки всей системы власти в Украине и реализации новой экономической политики невозможно достичь существенного улучшения благосостояния жителей страны.

Экономическая программа партии «Основа» предполагает стремительное развитие Украины и создание 2 миллионов рабочих мест с достойной зарплатой. Предприятиям, которые закрылись в 2014-2018 годах, будут выделены беспроцентные кредиты на восстановление производства. На работу смогут вернуться миллион человек. Успешно развивающимся предприятиям будут выделены долгосрочные дешевые кредиты на расширение производства. Это позволит создать еще миллион новых рабочих мест.

Лидер партии «Основа» Андрей Николаенко: «Два миллиона рабочих мест – обоснованная цифра. При выводе американской экономики из рецессии за 2010-2016 годы было открыто рекордные 22,3 млн. вакансий. Мы обязуемся создавать новые рабочие места из расчета одна дополнительная вакансия на каждые 9 экономически активных украинцев. И сделаем это за счет возобновления эффективных производств и создания перспективных новых. Мы создадим 2 миллиона рабочих мест и страна ЗаРаботает!».