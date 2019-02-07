Вертеп по-тернопольски: Екатерина, Сталин, Путин и свободная Украина

За последние десятилетия в восточных регионах Украины исчезла традиция разрабатывать для рождественского вертепа театрализованные постановки на злободневную тематику. Максимум, что можно увидеть - это постановка "классических" библейских сюжетов. Совсем иначе дело обстоит в западноукраинских областях. Там вертеп остается созвучной современности формой народного творчества, остро реагирующей на актуальные события. Пример такого подхода показала жителям Славянска группа молодежи из Тернополя.

Подготовленный ими вертеп далек от привычного нам сценария. Главные действующие лица в нем - это, с одной стороны, украинские националисты, с другой - целый ряд российских имперских правителей, стремившихся поработить Украину и ее народ. Как и положено в сказке, заканчивается сюжет победой добра над злом - все оккупанты получили от украинцев "копняка". Последний эпизод постановки, посвященный сегодняшней войне, тоже заканчивается изгнанием врага с украинских земель.

По словам гостей, с такими вертепами они заходят в каждый дом родного Тернополя, что воспринимается местными жителями очень позитивно. В этом году ребята привезли постановку в Донецкую область. Помимо Славянска, они побывали в Константиновке, Бахмуте, Покровске и возле линии разграничения, где выступили для бойцов ВСУ. Как рассказали тернопольчане, главная цель их поездки состоит даже не в показе вертепа, а в общении со сверстниками и укреплении связей между жителями восточной и западной Украины.

Помимо представления тернопольчане рассказали о практикующихся у них дома формах национально-патриотического воспитания, продемонстрировали навыки владения казацкой саблей и исполнили несколько песен. Одну из них ребята посвятили герою из Славянска Роману Напрягло, погибшему в ходе нынешней российской агрессии.

Итогом встречи стало намерение возродить на Донетчине забытую здесь традицию актуального народного вертепа. Славянцы идею поддержали.