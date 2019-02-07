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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Зачем обращались к властям жители Славянщины

Павел Коротенко
24 января 2019 Просмотров: 473 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Жители Славянского района стали вдвое меньше обращаться к власти. Такая статистика за 2018 год прозвучала на заседании коллегии Славянского района, проходившем 16 января. Больше всего к органам власти обращалось население Николаевской объединенной громады.

Как сообщила начальник отдела делопроизводства и контроля Славянской РГА Светлана Слыщенко (на фото), на протяжении 2018 года в райгосадминистрацию поступило 650 обращений граждан, на 54% меньше, чем в 2017-м. Двукратное снижение числа обращений отмечается по таким "популярным" направлениям как социальная защита, деятельность органов местного самоуправления, экология и природные ресурсы, здравоохранение. По жилищно-коммунальным вопросам жители района обращались меньше на 35%. 

В то же время прошлый год показал актуализацию таких сфер как аграрная политика и земельные отношения, а также пассажирский транспорт. По первой теме количество обращений увеличилось на 50%, по второй - на 16,6%.

Анализ по административно-территориальному признаку показывает, что чаще других к органам власти обращались жители Николаевской ОТГ - 140 раз. В верхнюю тройку этого рейтинга входят также Черкасская громада (94 обращения) и Былбасовский поссовет (74). Замыкает список Долинский сельсовет с 28 обращениями.

Результаты реагирования чиновниками выглядят следующим образом. В 259 случаях вопросы решились положительно, авторам 362 обращений предоставили разъяснения, 24 обращения перенаправили в профильные службы, двум заявителям отказали, 2 обращения остались на исполнении. 

Ложкой дегтя в показанной членам коллегии бочке меда оказалась одна повторная петиция. Данный факт председатель Славянской райгосадминистрации Юрий Данилюк расценил как недоработку чиновников и призвал подчиненных впредь не допускать подобных прецедентов.

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Комментарии к статье «Зачем обращались к властям жители Славянщины»

Жители Славянского района стали вдвое меньше обращаться к власти. Такая статистика за 2018 год прозвучала на заседании коллегии Славянского района, проходившем 16 января. Больше всего к органам власти обращалось население Николаевской объединенной громады.

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