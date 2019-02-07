Как в Славянске отмечали День соборности Украины

|24 января 2019
|Просмотров: 493
|
В этом году исполняется 100 лет подписанию акта об объединении Украинской и Западноукраинской народных республик. На государственном уровне 22 января отмечается с 1999 года как День соборности Украины.
Знаменательное для страны событие Славянск отмечал в двух форматах - динамичном и статическом. В первой половине дня делегация городского руководства, совместно с сотрудниками силовых структур, возложили цветы к мемориалу погибших участников АТО на трассе Киев-Довжанский. Здесь участники мероприятия присоединились к традиционной для этого праздника общеукраинской акции "Цепь единения".
Также группа провела небольшой митинг возле памятной доски Владимиру Рыбаку, расположенной на здании СБУ. Третьим объектом посещения стал памятник вдохновителю украинского национализма Тарасу Шевченко. Возложение цветов к нему завершило первую часть тематической программы.
Второй этап проходил после обеда в Центре культуры и окружающей среды. Здесь состоялось торжественное собрание. Его открыл гимн Украины в исполнении духового оркестра в/ч 3035.
От имени городского руководства нескольким общественным активистам и волонтерам вручили почетные грамоты. В остальном программа состояла из художественных номеров, с которыми выступали детско-юношеские творческие коллективы Славянска.
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
— 7 февраля 2019 —
За 2018 год в Славянске родилось 879 новых жителей. Такие данные озвучил городской голова Вадим Лях на пресс-конференции 5 февраля. При этом смертность почти в три раза превышает рождаемость. Число умерших в минувшем году составило 2491.
— 7 февраля 2019 —
С 1 февраля в Святогорске прекратило работать 3-е терапевтическое отделение Славянской городской больницы № 1. Чтобы услышать ответы на свои вопросы, местные жители пришли 31 января на плановую сессию Святогорского горсовета.
— 7 февраля 2019 —
Слаженная и бесперебойная работа в современном офисе зависит не только от профессионализма сотрудников и технологичности оборудования, но и от на первый взгляд незначительных деталей – канцтоваров, ежедневников, средств для проведения презентаций.
— 7 февраля 2019 —
О ситуации, сложившейся в общежитии, расположенном по адресу ул. Батюка, 8А, газета «ТВ плюс» писала неоднократно. Ведь проблема, с которой столкнулись жители, не решается уже несколько лет. В очередной раз добиться правды люди попытались 6 февраля на заседании исполкома.
Приветствую, гость! Вход
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Как в Славянске отмечали День соборности Украины»
В этом году исполняется 100 лет подписанию акта об объединении Украинской и Западноукраинской народных республик. На государственном уровне 22 января отмечается с 1999 года как День соборности Украины.