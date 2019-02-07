Как в Славянске отмечали День соборности Украины

В этом году исполняется 100 лет подписанию акта об объединении Украинской и Западноукраинской народных республик. На государственном уровне 22 января отмечается с 1999 года как День соборности Украины.

Знаменательное для страны событие Славянск отмечал в двух форматах - динамичном и статическом. В первой половине дня делегация городского руководства, совместно с сотрудниками силовых структур, возложили цветы к мемориалу погибших участников АТО на трассе Киев-Довжанский. Здесь участники мероприятия присоединились к традиционной для этого праздника общеукраинской акции "Цепь единения".

Также группа провела небольшой митинг возле памятной доски Владимиру Рыбаку, расположенной на здании СБУ. Третьим объектом посещения стал памятник вдохновителю украинского национализма Тарасу Шевченко. Возложение цветов к нему завершило первую часть тематической программы.

Второй этап проходил после обеда в Центре культуры и окружающей среды. Здесь состоялось торжественное собрание. Его открыл гимн Украины в исполнении духового оркестра в/ч 3035.

От имени городского руководства нескольким общественным активистам и волонтерам вручили почетные грамоты. В остальном программа состояла из художественных номеров, с которыми выступали детско-юношеские творческие коллективы Славянска.