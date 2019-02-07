Итоги польского визита

Мэр Славянска Вадим Лях вернулся из Польши, куда летал на похороны коллеги, градоначальника Гданьска Павла Адамовича. Несмотря на то, что повод для поездки был печальный, все же визит принес свои результаты.

- Нам удалось оставить в силе совместные проекты, намеченные с погибшим мэром. Созданные наработки будут продвигаться и дальше, особенно - в плане спорта, - рассказал городской голова Славянска.

Кроме того, в мае на Славкурорт приедут отдыхать польские туристы. Пока, как выразился мэр, - «в тестовом режиме».

- Это будут типичные европейские отдыхающие - семейные пары пенсионного возраста. Думаю, мы найдем, что им показать: и Святогорск, и Прелестное, и Соледар. И, конечно, целебные соленые озера. Если им понравится, надеюсь, подтянутся и другие туристы, - выразил надежду Вадим Лях.