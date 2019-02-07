|31 января 2019
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По информации городского отдела здравоохранения, на середину января 81 тысяча жителей Славянска заключили договор на медицинское обслуживание с семейным врачом. Общее число потенциальных пациентов, по данным горздрава, составляет 112,5 тысяч человек.
При этом в славянских амбулаториях первичной медицины работают 58 семейных врачей, терапевтов и педиатров. При существующих нормах обслуживания (терапевт - 2 тысячи человек, семейный врач - 1,8 тысяч, педиатр - 900 детей) они не смогут охватить всех жителей города. В «лимит» не помещаются около 10 тысяч человек.
По словам начальника горздрава Елены Джим, ситуация в Славянске отнюдь не уникальна. Диспропорция между врачами и пациентами наблюдается практически по всей стране. В профильном министерстве сейчас рассматривается вопрос об увеличении лимита деклараций для одного доктора.
Поспешить с заключением декларации нужно и еще по одной причине. Сославшись на ведомственное разъяснение, Елена Джим рассказала, что пациентам без договора с лечащим врачом в скором времени бесплатно будут оказывать лишь неотложную медпомощь (при острых приступах эпилепсии, удушья и в других экстренных случаях). Остальные услуги пациенту придется оплатить самостоятельно.
Кроме того, с июля, в качестве следующего этапа медреформы, стартует программа "Бесплатная диагностика». В нее входит 54 вида медицинского обследования. Сделать их бесплатно можно будет только по направлению врача. Во всех остальных случаях пациенту придется заплатить за нее из собственного кармана.
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Комментарии к статье «Как будут обслуживать пациентов без декларации»
По информации городского отдела здравоохранения, на середину января 81 тысяча жителей Славянска заключили договор на медицинское обслуживание с семейным врачом. Общее число потенциальных пациентов, по данным горздрава, составляет 112,5 тысяч человек.