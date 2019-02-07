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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами

Павел Коротенко
31 января 2019 Просмотров: 382 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В декабре 2018 года в Славянске появился новый консультативно-совещательный орган - Совет регионального развития. 24 января в исполкоме состоялось его первое заседание.

Вертикальные связи

История Совета регионального развития уходит в 2015 год, когда такой орган был создан при президенте Украины. В числе его задач значилось укрепление связей между высшими и местными органами власти для выработки оптимальной модели местного самоуправления, а также развитие системы управления регионами в условиях децентрализации и решение вопросов жизнеобеспечения населения. На местах, похоже, решили пока сосредоточиться именно на последнем пункте.

В определенной степени, оправдывает местные власти то, что советы регионального развития появились в регионах совсем недавно. При Донецкой облгосадминистрации, к примеру, его создали в ноябре. Затем, во исполнение областных установок, советы появились в Славянске и Славянском районе. Опыта совместного решения стратегических задач новые структуры еще не имеют. Поэтому акцент делается на беспроигрышную тему инфраструктурных проектов.

В Славянском районе о своих локальных программах развития отчитались руководители сельских и поселковых советов. В городе рассматривали весь пакет желаемых проектов и отбирали из них приоритетные.

Инвестиции и кредитная история

Заседание проводил заместитель мэра по вопросам инвестиций и внешнеэкономической деятельности Андрей Рубан. Он объяснил, что до конца месяца в обладминситрацию необходимо подать перечень проектов, которые Славянск планирует реализовать в 2019-2021 годах. Список городских "хотелок" состоит из нескольких десятков разбитых по разделам позиций. Преимущественно - это капитальный ремонт дорог, сетей, жилфонда, социальных объектов и т. д. 

Большинство пунктов еще требует разработки проектно-сметной документации и поиска инвестиций. Поэтому Андрей Рубан предложил сфокусироваться на тех проектах, перспектива реализации которых более-менее ясна. Среди действующих или возможных инвесторов чиновник назвал Госфонд регионального развития, Европейский инвестиционный банк, НЭФКО и USAID. У Европейского банка реконструкции и развития денег получить, как прозвучало, уже не получится, поскольку в глазах этого учреждения Славянск имеет нехорошую кредитную историю. Напомним, что город до сих пор выплачивает кредит, взятый в каденцию Валентина Рыбачука для реконструкции сетей водоканала.

Поскольку сразу определиться с приоритетами собравшиеся не смогли, им дали несколько дней на изучение перечня. Однако некоторые идеи участники заседания все же озвучили.

Курорт, работа и генплан

В частности, депутат Алексей Яковленко удивился, что в списке проектов не упоминается курорте - как одно из стратегических направлений развития города. От редакции добавим, что утвержденные горсоветом программы стратегического развития туризма, частного предпринимательства и пр. на обсуждение совета вообще не выносились. 

Тему долгосрочного планирования поднял руководитель предприятия "Глины Донбасса" Владимир Меленец. Он высказался за более эффективное использование городской территории и создание рабочих мест. 

При обсуждении выяснилось, что все упирается в устаревший генеральный план Славянска. Первым этапом его обновления должна стать разработка топографической основы, что стоит более 4 млн грн. И хотя заявления о необходимости нового генплана звучат в коридорах местной власти не один год, денег на эту работу в бюджете не находится. А без такого документа процесс перспективного развития будет и в дальнейшем блокироваться. Для Славянска это ставит под сомнение целесообразность существования совета регионального развития.

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Комментарии к статье «Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами»

В декабре 2018 года в Славянске появился новый консультативно-совещательный орган - Совет регионального развития. 24 января в исполкоме состоялось его первое заседание.

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