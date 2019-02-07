Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики

|7 февраля 2019
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В Донецкой области создано представительство Национального молодежного совета Украины. Учредительное собрание новой структуры состоялось 3 февраля в платформе инициатив "Теплица".
На сегодняшний день общественный союз "Национальный молодежный совет Украины" насчитывает в регионах страны 16 представительств, объединяющих свыше 80 молодежных общественных организаций. Целью деятельности союза является представительство и адвокатирование интересов украинской молодежи внутри страны и на международной арене. Обозначая такую задачу, создатели НМСУ исходят из того, что молодежь должна участвовать в общественно-политической жизни общества, поскольку является его неотъемлемой частью.
Сейчас союз пребывает в стадии структурного строительства, создавая представительства в разных областях Украины. Донецкая область стала 17-м регионом, присоединившемся к этому процессу.
Как выяснилось, Донетчина имеет собственный взгляд на молодежную политику. О нем участникам учредительного собрания рассказала заместитель начальника департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой ОГА Лилия Золкина. Она упомянула о постановлении профильного министерства о создании в стране сети молодежных центров, которые, судя по документу, должны стать платформой для эффективного взаимодействия органов власти и молодежи. С этим Лилия Золкина не согласна, поскольку считает, что чиновники не должны руководить молодежными организациями. Более приемлемым она считает предлагаемую ЮНИСЕФ модель двухпалатного молодежного совета, при которой молодежь сможет влиять на принимаемые чиновниками решения.
Лилия Золкина сказала, что поддерживает идею создания в Донецкой области молодежного объединения, которое буде альтернативой кабминовским центрам. Результаты работы обеих структур и покажут, какая форма более эффективна для удовлетворения запросов молодежи.
Чиновница негативно оценила нынешний управленческий формат, при котором одна административная структура занимается молодежной политикой и спортом. Каждая из этих сфер, считает Золкина, достаточно важна и многогранна. Поэтому их нельзя смешивать в рамках одного отдела, департамента, министерства.
По ее словам, сейчас областной профильный департамент ходатайствует перед главой ОГА о разделение этих сфер по отдельным структурным подразделениям. Если намерение осуществиться, это станет прецедентом, который, возможно, повлечет за собой подобную реформу и в масштабах государства.
На учредительное собрание областного подразделения НМСУ прибыли 11 молодежных общественных организаций Донецкой области, изъявивших желание войти в состав национального совета. Делегаты провели выборы председателя, секретаря и членов правления. Руководителем обособленного представительства выбрали координатора платформы инициатив "Теплица" Дарью Николаенко.
В соответствии с уставом НМСУ, это решение должно утвердить правление общественного союза, после чего Донецкое областное подразделение сможет на протяжении месяца принимать заявки на вступление в свои ряды других молодежных организаций области.
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В Донецкой области создано представительство Национального молодежного совета Украины. Учредительное собрание новой структуры состоялось 3 февраля в платформе инициатив "Теплица".