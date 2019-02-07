Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения

С 1 февраля в Святогорске прекратило работать 3-е терапевтическое отделение Славянской городской больницы № 1. Чтобы услышать ответы на свои вопросы, местные жители пришли 31 января на плановую сессию Святогорского горсовета.

Аргументация горздрава

Медицинское учреждение размещалось на втором этаже здания, расположенного на ул. И. Мазепы, 21а, корпус 11. На 1-м этаже того же здания действует амбулатория.

Преимущества терапевтического отделения заключались в наличии 20 коек круглосуточного стационара. Хотя, по данным начальника городского отдела здравоохранения Елены Джим, которую пригласили на сессию, чтобы ответить на вопросы жителей, наполняемость стационара была очень низкой. Днем были заняты, в среднем, 10 коек, в ночное время оставались 3-4 человека.

Содержание отделения, по словам чиновницы, обходится в 1,5 млн гривен. Эти деньги поступают из местного бюджета и за счет медицинской субвенции. Причем, две трети средств уходят на выплату зарплаты и начислений на нее. И поскольку реформа системы здравоохранения диктует более прагматичный подход к экономическим вопросам, использовать средства столь неэффективно горздрав не может.

Кроме того, как выяснилось, наличие 20 коек стационара противоречит нормам медицинского обслуживания населения. Святогорску, с его 4,5 тысячами жителей, даже с учетом переселенцев, коек полагается вчетверо меньше.

Компромиссный вариант

Эмоциональный фон мероприятия взвинтился, когда людям предложили задавать вопросы. С трудом сдерживавшиеся во время речи Елены Джим местные жители буквально забросали горздрав претензиями. Справедливости ради, нужно сказать, что не все выступления были конструктивны и соответствовали теме.

Депутаты Святогорского горсовета, в свою очередь, сделали акцент на том, что после закрытия терапевтического отделения освободившуюся площадь Славянск может сдать в долгосрочную аренду частному лицу. В свете перспективы создания Святогорской ОТГ использовать помещение для размещения собственной больницы громада не сможет.

Этот аспект, наравне с медицинским, очевидно, не раз обсуждался между руководством обоих городов. На встречу со святогорцами Елена Джим прибыла с уже готовым компромиссным вариантом. Он состоит в том, что на 2-м этаже здания будет размещен дневной стационар при амбулатории на 10 коек. Также начальник горздрава пообещала сохранение всей материально-технической базы и заверила, что на оказании медицинских услуг жителям города оптимизация никак не отразится.

Из наболевшего

Личная встреча с начальником Славянского горздрава стала для людей возможностью озвучить другие локальные проблемы медицинской сферы. В частности святогорцы пожаловались на то, что за инсулином им приходиться ездить в Славянск, а не получать его, как ранее, в Святогорске. Еще одна претензия касалась того, что на момент приезда утреннего рейса в Славянск талончики к врачам уже разобраны. И святогорцам приходится ехать назад, потратив впустую деньги и время.

Последняя проблема, отметила Елена Джим, уже имеет прецедент по Черкасской ОТГ. Там ее удалось урегулировать. Теперь, видимо, настал черед Святогорска. Полным решением, по словам чиновницы, должен стать переход к новым технологиям, когда на прием к врачу можно будет записаться по интернету. Закупка техники для такой системы обслуживания предусмотрена на текущий год.

Среди вопросов, лежащих вне компетенции отдела здравоохранения Славянска, звучала тема несоответствия установленного Кабмином перечня бесплатных лекарств препаратам, необходимым для лечения заболеваний, которые охвачены целевыми государственными программами. Здесь руководитель горздрава не смогла пообещать содействия. Равно как уклонилась она и от вмешательства в проблему пассажиро-транспортной логистики Святогорска, не приспособленной, по мнению местных жителей, для подъезда к амбулатории. Депутаты Святогорского горсовета эту проблему приняли к сведению.