Фанфары в честь новорожденных

За 2018 год в Славянске родилось 879 новых жителей. Такие данные озвучил городской голова Вадим Лях на пресс-конференции 5 февраля. При этом смертность почти в три раза превышает рождаемость. Число умерших в минувшем году составило 2491.

Тенденция к снижению рождаемости наблюдается в городе на протяжении всего послевоенного периода. Так, в 2016 году в Славянске родились 1083 человека, в 2017-м - 960. В прошлом году из 932 родов на жительниц города пришлось, как было сказано, 879. Остальные роженицы являлись иногородними.

Городской совет принял решение помочь молодым мамочкам материально и морально. По словам мэра, в скором времени на площади будут звучать фанфары в честь рождения новых славянцев. Отдельная мелодия будет предусмотрена для мальчиков и для девочек.

Кроме того, всем жительницам города, родившим малышей, из городского бюджета выделят пакет для новорожденных.

- На уровне страны это нововведение в Донецкой области так пока и не заработало. Но мы поддержим мамочек своими силами. Эти виды помощи не будут перекликаться. Даже если начнут выдавать пакеты от государства, город не прекратит данную программу, - рассказал Вадим Лях.

Пока сумма «местного» пакета новорожденного рассчитана на 1 тыс. грн. Как именно он будет выдаваться - наличными или товарами, сейчас решают профильные службы исполкома.

- Условно этот проект мы назвали «Я - славянец». Есть же, например, карточка киевлянина. И у нас для жителей города будут свои прерогативы, - обещает градоначальник.