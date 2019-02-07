 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Опознанный летающий объект

Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua

Татьяна Ковалева
7 февраля 2019 Просмотров: 158 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Слаженная и бесперебойная работа в современном офисе зависит не только от профессионализма сотрудников и технологичности оборудования, но и от на первый взгляд незначительных деталей – канцтоваров, ежедневников, средств для проведения презентаций.

Приобрести подобную продукцию в широком ассортименте можно на сайте officetime.com.ua.

Разновидности офисного оснащения в каталоге

Товары позиционируются на торговой площадке большом разнообразии – это:

  • Канцелярские принадлежности. В категории представлены папки, ручки, штемпели, подставки, урны для мусора и прочее.
  • Ежедневники и еженедельники. На выбор предлагаются изделия с датированием и без, а также визитницы, алфавитные книги.
  • Доски, в том числе интерактивные, флипчарты, экраны.
  • Сейфы. Интернет-магазин предлагает модели с защитой от огня, взломов, тайники, встраиваемые варианты.
  • Оборудование для послепечатной обработки. Сюда входят степлеры, дыроколы, ламинаторы, прессы, нарезаторы визиток и другие технические средства.
  • Банковская техника. В данной категории представлены сортировщики, детекторы, счетчики.

Интернет-магазин предлагает также сопутствующие товары. В его каталоге можно найти школьные принадлежности, оригинальные подарки, разнообразные продукты для творчества – краски, раскраски, пластилин, цветную бумагу, карандаши, дощечки.

Преимущества сотрудничества

Указанная торговая площадка имеет массу положительных характеристик. Это не только широкий выбор продукции, постоянное расширение ассортимента, но и:

  • конкурентная стоимость каждого лота;
  • удобная система поиска товаров по наименованиям и характеристикам;
  • безупречное качество изделий, подтвержденное сертификатами;
  • внедрение скидок и программы лояльности для постоянных и оптовых покупателей;
  • разнообразие способов оплаты и доставки заказов клиентам.

Покупку офисного оборудования, принадлежностей, расходных материалов можно покупать в одном месте. Это гарантирует экономическую выгоду, экономию времени и трудовых ресурсов. Совершая заблаговременные заказы возможно избежать приостановления функционирования компании, вызванное отсутствием необходимых инструментов. Магазин работает в соответствии с действующими законодательными актами и поддерживает программу прав защиты потребителей, принимая возврат позиций до истечения 14 дней после совершения покупки.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 февраля 2019

Опознанный летающий объект

На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен

Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном

Славянцы сделали подарок краеведческому музею

История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»

Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году

Фанфары в честь новорожденных

Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают

Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения

Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua

Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя

Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики

Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении

Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал

Пожар унес человеческую жизнь

Половодье чувств

6 февраля 2019

Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу

Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»

Достижения славянских дзюдоистов

Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской

Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»

31 января 2019

Ходите, как хотите

Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания

Надежду Савченко будут судить в Славянске

Новоселье по-славянски: праздник со скандалом

Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая

«Романтика» в опасности

Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами

Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»

Гарант успеха Украины

Также в разделе

Фанфары в честь новорожденных

— 7 февраля 2019 —

За 2018 год в Славянске родилось 879 новых жителей. Такие данные озвучил городской голова Вадим Лях на пресс-конференции 5 февраля. При этом смертность почти в три раза превышает рождаемость. Число умерших в минувшем году составило 2491.

Читать далее ⇒

Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения

— 7 февраля 2019 —

С 1 февраля в Святогорске прекратило работать 3-е терапевтическое отделение Славянской городской больницы № 1. Чтобы услышать ответы на свои вопросы, местные жители пришли 31 января на плановую сессию Святогорского горсовета.

Читать далее ⇒

Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя

— 7 февраля 2019 —

О ситуации, сложившейся в общежитии, расположенном по адресу ул. Батюка, 8А, газета «ТВ плюс» писала неоднократно. Ведь проблема, с которой столкнулись жители, не решается уже несколько лет. В очередной раз добиться правды люди попытались 6 февраля на заседании исполкома.

Читать далее ⇒

Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики

— 7 февраля 2019 —

В Донецкой области создано представительство Национального молодежного совета Украины. Учредительное собрание новой структуры состоялось 3 февраля в платформе инициатив "Теплица".

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua»

Слаженная и бесперебойная работа в современном офисе зависит не только от профессионализма сотрудников и технологичности оборудования, но и от на первый взгляд незначительных деталей – канцтоваров, ежедневников, средств для проведения презентаций.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном

Славянцы сделали подарок краеведческому музею

Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении

Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал

Пожар унес человеческую жизнь

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен

История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Половодье чувств

Величие братьев меньших

Отец отечества

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу

Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»

Достижения славянских дзюдоистов

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 февраля 2019

Опознанный летающий объект

На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен

Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном

Славянцы сделали подарок краеведческому музею

История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»

Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году

Фанфары в честь новорожденных

Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают

Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения

Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua

Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя

Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики

Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении

Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал

Пожар унес человеческую жизнь

Половодье чувств

6 февраля 2019

Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу

Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»

Достижения славянских дзюдоистов

Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской

Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»

31 января 2019

Ходите, как хотите

Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания

Надежду Савченко будут судить в Славянске

Новоселье по-славянски: праздник со скандалом

Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая

«Романтика» в опасности

Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами

Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»

Гарант успеха Украины

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top