С репетитором и без: варианты подготовки от славянских выпускников

|14 февраля 2019
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Выпускник-2019 Максим Донченко собирается поступать в Харьковский университет им. Каразина. Планируя подготовку, он исходил не из конкретной специальности. Прежде всего, выбрали предметы, которые будет сдавать.
В скором времени парня ждет ВНО по истории Украины, английскому и украинскому языку и литературе. По всем этим предметам Максим (на фото) дополнительно занимается с репетитором. По его словам, на оплату таких занятий уходит «вся мамина зарплата».
- Я занимаюсь по каждому предмету два-три раза в неделю по полтора часа. Свободного времени практически не остается, лишь поздним вечером успеваю в соцсетях пообщаться с друзьями. Но надеюсь, мои усилия не пройдут даром, - говорит славянский школьник.
Максим Донченко рассказывает, что в его классе, где учится больше 20 человек, лишь пятеро не посещают репетиторов. И то лишь потому, что семьи просто не могут потянуть дополнительные расходы.
По мнению мальчика, репетиторы для подготовки к ВНО необходимы.
- Мне кажется, что за несколько месяцев дополнительных занятий я узнал и усвоил больше, чем за годы обучения в школе. Репетиторы объясняют очень доходчиво, сообщают много интересной информации, систематизируют материал. Изучив тему, я сдаю специальные тесты, поэтому свой уровень подготовки могу оценить достаточно реально, - говорит одиннадцатиклассник.
Пробное ВНО Максим проходил в прошлом году. На семейном совете решили, что это покажет пробелы в знаниях и поможет определиться с дальнейшей стратегией. Результаты впечатлили подростка.
- «Пробник» нужно пройти хотя бы раз. Очень много нюансов, которые можно прочувствовать на месте, никакие рассказы и сайты этого не дадут. Но, мне кажется, я выбрал оптимальный вариант. Выяснив, насколько, например, «хромает» украинский язык, получил полтора года на то, чтобы его подтянуть, - говорит выпускник.
Еще одна абитуриентка-2019, Анастасия Гребенюк (на фото), готовится к тестам самостоятельно. Такое решение девушка приняла, чтобы сэкономить семейный бюджет. По ее мнению, при нынешнем доступе к интернету и всевозможной литературе самостоятельная подготовка не является проблемой.
Девушка согласна с тем, что самоподготовка требует дисциплины. К систематическим занятиям она приступила в декабре, и сейчас думает, что должна была сделать это раньше. Занимается ежедневно по 2,5 часа. Уровень знаний проверяет при помощи онлайн-тестирований.
- Это довольно удобно. Временные рамки такие же, как будут на тестах. Подсказками я не пользуюсь - зачем же себя обманывать, - отмечает выпускница.
Иногда ей приходится обращаться за помощью к преподавателям. Ситуативными репетиторами выступают либо школьные учителя, либо мамины подруги - тоже педагоги.
- В электронных вариантах и тестах прошлых лет встречаются вопросы, на которые можно ответить, поразмыслив логически. А можно наткнуться на такое задание, формулировка которого ставит в тупик. Причем выясняется, что вопрос довольно легкий, но из-за формулировки начинаешь сомневаться. В таком случае я и обращаюсь к преподавателям, - рассказывает Анастасия.
Сложным моментом являются и вопросы, ответы на которые не найдешь в школьной программе. К примеру, в тестах по биологии девушка находила материалы из программ первых курсов вуза. В таком случае преподаватели подсказывали, где искать информацию.
В итоге, несмотря на сложности, девушка уверена, что подготовиться к тестам самостоятельно вполне реально.
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• ММА: У Пучкова и Мамонова «золото», у Середы – «бронза»
• В активе славянских «вольников» шесть наград
• Чемпионат Донецкой области по рукопашному бою
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Комментарии к статье «С репетитором и без: варианты подготовки от славянских выпускников»
Выпускник-2019 Максим Донченко собирается поступать в Харьковский университет им. Каразина. Планируя подготовку, он исходил не из конкретной специальности. Прежде всего, выбрали предметы, которые будет сдавать.