Текущий ремонт квартиры: кого выбрать в исполнители

|14 февраля 2019
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В процессе эксплуатации любого жилого помещения возникает необходимость в проведении различных ремонтных работ – текущих, косметических, капитальных.
Первые относятся к числу срочных. Проводить их нужно безотлагательно, чтобы избежать значительных денежных расходов в будущем. Что представляет собой текущий ремонт? Кому доверить выполнение задач?
Срочный или текущий ремонт – мелкие работы, направленные на восстановление функциональных и/или эстетических характеристик определенных предметов или участков помещений. Зачастую он требует минимальных расходов либо вовсе обходится без вложения денежных средств. Специалисты рекомендуют выполнять подобные задачи сразу, по мере их возникновения. Иначе, могут возникнуть дисгармония, дискомфорт и дальнейшие поломки.
Ремонт и замена замков – наиболее распространенный пример представленных задач. При интенсивном и постоянном использовании расшатываются ручки, нарушается функционирование механизма запирания в дверях. Неправильная эксплуатация выводит из строя сердечник, как и несанкционированное вмешательство. Это снижает уровень безопасности жилища, создает проблемы при запирании и отпирании. Многие поломки устраняются путем замены сердечника и других элементов замка, что исключает необходимость его замены.
Есть и другие варианты мелкого ремонта, связанные с протеканием кранов на кухне или в ванной, засорением канализации, покосившимися картинами и зеркалами, износом петель на дверцах шкафов, перегоранием лампочек и т. д.
Многие неполадки в жилище можно исправить собственноручно. Забить гвоздь или сменить лампочку могут даже люди в возрасте и женщины. Но ликвидацию более серьезных неисправностей, где требуются профессиональные знания и навыки (пример с тем же замком), нужно доверять специалистам. Если накопилось несколько операций – замена крана, монтаж новой люстры или карниза течи сантехнических труб, можно:
Крупные компании, занимающиеся ремонтами предлагают самые качественные, но и самые дорогие услуги. Сосед, коллега или знакомый может выполнить все бесплатно, ну или в обмен на вкусный обед. Но он не даст гарантию на качество и отсутствие ошибок. Оптимальным выбором станет «муж на час». Сервис имеет разумные фиксированные тарифы и предоставляется опытными мастерами.
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В процессе эксплуатации любого жилого помещения возникает необходимость в проведении различных ремонтных работ – текущих, косметических, капитальных.