Интерсити «Константиновка-Киев» переходит на летнее время

В ночь с 30 на 31 марта Украина перейдет на летнее время. Поэтому «Укрзалізниця” в билетах на поезда с 31 марта уже указала откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

В пресс-службе «Укрзалізниці” напомнили, что путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 1 апреля, стоит быть внимательными.

Также, из-за перехода на летнее время, с 31 марта изменится график движения поезда «Интерсити» №711 «Константиновка-Киев». Так, поезд будет выезжать из Константиновки в 16:20 и останавливаться на станции Славянск в 16:51. В Киев состав прибудет в 23:05.

От Славянска поезд проследует с остановками Лозовая (17:50-17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава Киевская (19:43-19:45), Миргород (20:44-20:49) и Дарница (22:49-22:51).