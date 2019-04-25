За год количество славянцев сократилось на 1712 человек

|4 апреля 2019
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На заседании исполкома, которое состоялось в Славянске 3 апреля, рассматривали два основных вопроса. Но началось оно на мажорной ноте.
«Разоряйте нас и дальше»
Городской голова Вадим Лях вручил сертификаты на денежную премию спортсменам, защитившим честь Украины и города на чемпионате мира по хортингу. Рейтинговые соревнования состоялись в Трускавце. В них приняли участие более 300 спортсменов из разных стран Европы. В числе сборной Украины были и воспитанники бойцовского клуба «Триада». Из Трускавца ребята привезли множество наград. Город оценил их успехи материально.
Всего наградили 8 спортсменов и их тренера Андрея Безуглого. Сумма премии зависела от количества побед и варьировалась от 3,8 тыс. грн. до 1,2 тыс. грн.
По словам Андрея Безуголого, сейчас воспитанники «Триады» готовятся к кубку мира, который пройдет в Венгрии и чемпионату Европы. Он состоится в турецкой Анталии. Надо полагать, впереди у спортсменов новые победы. Город готов за них платить. «Разоряйте нас и дальше», - пожелал мэр.
Средняя зарплата по городу - 7,3 тыс. гривен
Начальник управления экономического и инвестиционного развития Алла Матвиенко рассказала о выполнении прошлогодней программы социально-экономического развития.
Как выяснилось, программа насчитывала 648 мероприятий. Выполнить удалось 442 из них, что составило 68%. На их реализацию потратили 857,8 млн грн, что составляет 42% от запланированного бюджета.
Например, мероприятия в сфере ЖКХ профинансировали всего на 30%, образование - на 66%, соцзащиту населения - на 61%. 46% финансировнаия досталось физкультуре и спорту, 25% - здравоохранению. На культуру выделили лишь 10% от запланированного.
К основным достижениям минувшего года Алла Матвиенко отнесла рост на 31% доходов местного бюджета и на 30% объемов реализованной продукции. Кроме того, в городе на 2% уменьшилось количество безработных. Из 3312 человек, состоящих на учете, трудоустроено 1485 граждан. Также на 6% пополнились ряды физлиц-предпринимателей. Сейчас их в Славянске насчитывается 6058 человек. При этом доходы от малой предпринимательской деятельности за год возросли вдвое и составили 105 млн грн.
Добавим также, что, согласно отчету, средняя зарплата по Славянску равняется 7349 грн. По сравнению с 2017 годом, она выросла на 22%.
В числе негативных моментов начальник управления упомянула ухудшение демографической ситуации. На начало нынешнего года в Славянске проживало 114207 человек. Это на 2% меньше прошлогоднего показателя. В январе 2018-го в городе насчитывалось 115919 жителей.
Среди причин негативной тенденции - падение рождаемости на 6% и увеличение смертности почти на 5%.
Специалистов будут привлекать квартирами
На протяжении пары лет Славянск живет без главного архитектора. Конкурс на вакантную должность, который неоднократно объявляла местная власть, не приносит желаемых результатов. Городской голова сделал вывод, что специалиста придется приглашать со стороны.
Заманить в Славянск хорошего архитектора местные власти намерены жильем. Для этого начальнику отдела по учету и распределению жилой площади Анне Стешенко поручили подготовить программу по предоставлению специалистам служебного жилья. Квартиры планируется брать из числа выморочного имущества. Иногда в городе освобождается неприватизированное жилье, хозяева которого умерли, не оставив наследников.
Кроме главного архитектора, такие квартиры собираются предлагать врачам, например, выпускникам Донецкого медуниверситета, чтобы они оставались работать в Славянске.
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• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
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• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
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Комментарии к статье «За год количество славянцев сократилось на 1712 человек»
На заседании исполкома, которое состоялось в Славянске 3 апреля, рассматривали два основных вопроса. Но началось оно на мажорной ноте.