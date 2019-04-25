Поддержать нельзя отклонить: депкомиссия рассмотрела петиции горожан

На проходившем 2 апреля заседании депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства обсуждалась целесообразность вынесения на сессию электронных петиций, набравших за последнее время 250 голосов. Три предложения комиссия поддержала, одно, как невыполнимое, отклонила.

Проще всего оказалось определиться с петициями, авторы которых ходатайствовали о ремонте дорожного покрытия. Первая просьба, за авторством славянца Владислава Мотузко, касалась улицы Григория Данилевского, соединяющей центр города с мкр-ном Машмет. Составитель второй петиции, Роман Романюк, просил капитально отремонтировать автодорогу на улице Голубовской, ведущей в сторону пос. Былбасовка и служащей основным выездом из Славянска в западном направлении.

Обе проблемы члены комиссии сочли заслуживающими внимания. Как сообщила заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба, к их решению уже приступили. Улицу Григория Данилевского, к примеру, внесли в перечень дорог, подлежащих текущему ремонту в этом году. А на улице Голубовской ремонт уже ведется. Правда, пока только текущий. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт, по словам Ольги Зарубы, в УЖКХ есть, но датирована она 2016 годом и требует корректировки. Согласиться ли на это Славянский горсовет и выделит ли средства на реализацию такого проекта, станет известно после очередной сессии, которая соберется 5 апреля.

Обсуждение дорожной темы косвенно затронуло причины быстрого разрушения асфальтобетонного покрытия. И на следующее заседание директору водоканала поручили подготовить отчет о восстановлении участков дорог после проведения на них аварийных ремонтов коммуникаций.

Не встретила возражений и петиция Алены Струковой (на фото), которая просит построить детскую игровую площадку в районе краеведческого музея. Заслушав информацию УЖКХ, комиссия выяснила, что ближайшие к музею площадки расположены на ул. Торской, 23 и ул. Труда, 1а, то есть достаточно далеко. Установив дефицит детских площадок в указанном районе, депутаты проголосовал за вынесение петиции на пленарное заседание сессии горсовета.

Меньше повезло просьбе о создании в Славянске коммунального автопарка для обслуживания пассажирских маршрутов, которую изложил в своей петиции Александр Иваненко. Отметим, что данное предложение уже прошло один тур депутатского обсуждения и поддержки не нашло. Жирный крест на таком масштабном проекте ставит ограниченность местного бюджета, объяснила комиссии начальник отдела транспорта и связи Римма Макиенко. Признав весомость аргумента, петицию решили отклонить.