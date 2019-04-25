Что чиновники Славянска показали в налоговых декларациях за 2018 год

|4 апреля 2019
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Закончился срок подачи электронных деклараций за прошлый год. Что же показали в отчетных документах топ-чиновники города и района?
По установившейся традиции, открывает подборку деклараций славянский городской голова Вадим Лях. За минувший год активы мэра практически не изменились. В категории "недвижимость" он продолжает владеть жилым домом площадью 103,5 кв м и земельным участком в 531 кв м. Ценным движимым имуществом, транспортными средствами, ценными бумагами, корпоративными правами, нематериальными активами и финансовыми обязательствами за прошлый год Вадим Лях не обзавелся.
В доходной части его декларации указана зарплата, полученная по основному месту работы - 592662 грн, что на 250 тыс. грн превышает показатель 2017 года и более чем на 400 тыс. грн - 2016-го. Денежные активы городского головы составляют 33 тыс. долларов США. Еще 20 тыс. долларов США он одолжил третьим лицам.
Не сильно изменилась с прошлого года и декларация секретаря горсовета Жана Кима. Основное отличие в том, что жилой дом площадью 447,7 кв. м перешел из категории "объекты незавершенного строительства" в категорию "недвижимое имущество". Также в прошлом году Жан Ким снова приобрел водный транспорт - катер модели FINVAL 555 стоимостью 270 тыс. грн. Кроме этого, он владеет тремя земельными участками в Славянске (4000, 1000 и 915 кв м), двумя арендованными участками (680 и 200 кв м) и садовым домиком (103,2 кв м) в с. Рубцы Лиманского района. Офисом в Славянске (221,7 кв м) секретарь горсовета распоряжается на правах совместного пользования.
Недвижимость жены секретаря горсовета Татьяны Богданец - это земельный участок в Лиманском районе (2500 кв м), квартира в Славянске (55 кв м), жилой дом в Винницкой обл. (81,4 кв м) и 2 земельных участка по 188820 кв м там же.
Автопарк семьи декларанта по-прежнему состоит из двух автомобилей Mersedes-Benz и бортового прицепа. В разделе "Ценное имущество" Жан Ким указал золотые часы ZENITH, приобретенные им в 2010 году за 160 тыс. грн
Корпоративные права и нематериальные активы секретаря Славянского горсовета обновлениям за год не подверглись. К ним относятся 25% уставного капитала (3,5 млн грн) ООО «Славэнергопром», 30% капитала (6 тыс. грн) ООО «Бриз», 25% прав на изобретение кремнеорганического проходного изолятора и способа его изготовления (2009 г.) и по 25% прав двух патентов на полезную модель - высоковольтный изолятор (2007 г.) Супруга владеет 33% уставного капитала (24,8 тыс. грн) в ООО «Славинтербизнес».
Доходы декларанта в 2018 году определяла только зарплата - 376810 грн (в 2017-м - 288955 грн). Его супруга получила 13659 грн от предоставления имущества в аренду, 1,2 млн грн от ведения предпринимательской деятельности и 20640 грн в виде социальных выплат на ребенка. Денежные активы супругов одолжены третьим лицам: Жан Ким - одолжил 2 млн грн, Татьяна Богданец - 400 тыс. грн. Эта позиция с 2017-го тоже осталась без изменений.
Земельный участок в с. Богородичное площадью 9000 кв м, жилой дом (92 кв м) и земельный участок (962 кв м) в Славянске, а также автомобиль DAEWOO GENTRA 2013 года выпуска - так выглядит список недвижимого и движимого имущества, задекларированный председателем Славянского районного совета Константином Черниковым. Его жена Татьяна Черникова к земельному участку площадью 20001 кв м в селе Малиновка добавила за минувший год земельный участок в Николаевке площадью 55100 кв. м.
По месту работы Константин Черников получил 608581 грн (в 2017-м его зарплата составила 364849 грн). Еще 2123 грн он получил как проценты от размещенного в Приватбанке вклада. В отличии от прошлого года, супруга декларанта зарплату получала только в отделе образования, культуры, семьи, молодежи и спорта города Николаевка, где за 2018-й она заработала 155377 грн. Кроме того, 8756 грн ей принесло предоставление имущества в аренду и 500 грн Татьяна Черникова получила как подарок в денежной форме от районной организации профсоюзов работников образования. Также в графе "Доходы" председатель районного совета указал пенсию своего отца, Георгия Ивановича, которая в прошлом году суммарно составила 50166 тыс. грн. Часть своих денежных активов (23538 тыс. грн) Константин Черников держит на счету в Приватбанке. На руках у него храниться 40 тыс. грн, у его жены Татьяны - 20 тыс. грн.
Декларацию за 2018 год Евгений Данилюк подал в урезанном виде: в ней не отражены земельные участки и жилой дом, которыми руководитель райгосадминистрации и его жена Оксана владели по прежнему месту жительства - в Ивано-Франковской области. Заполненной в отчете декларанта оказалась лишь графа "доходы", где указана сумма в 103297 тыс. грн, полученная чиновником в качестве зарплаты по основному месту работы.
Как следует из декларации Владимира Шилова, он является собственником земельного участка площадью 20 тыс. кв м в Лиманском района, квартиры (31,6 кв м) в населенном пункте Крестовка Донецкой области и автомобиля ВАЗ 2012 года выпуска. В Славянске главный прокурор города арендует квартиру площадью 63 кв м. Его жена, Каролина Шилова, арендует гараж площадью 18 кв. м. Кроме того, в ее декларации указаны автомобили Hyundai Elantra 2008 года выпуска, а с прошлого года и Toyota Land Cruiser Prado 150, собственником которых является третье лицо.
Помимо зарплаты в 532331 тыс. грн и призовых 222 грн от областного профсоюза работников, в 2018-м Владимир Шилов, как участник АТО, получил социальную выплату в размере 1265 грн). Супруга декларанта по основному месту работы получила 164817 грн, в качестве социального пособия для ВПЛ - 20940 грн. Профсоюзная первичка областного фонда соцстраха выдала ей приз в сумме 133 грн.
В виде наличных прокурор владеет 150 тысячами гривен, еще 29957 указаны как остатки на счете в "Приватбанке".
Местный силовой блок обновился в прошлом году за счет смены начальника горотдела полиции. Напомним, что им стал Анатолий Ковальчук. Его декларация показывает, что офицер владеет квартирой (71,4 кв. м) в Ждановке, жилым домом (109 кв. м) в Енакиево и правом проживания в квартире площадью 47 кв. м в городе Селидово. В разделе "Транспортные средства" значится автомобиль Hyundai Sonata 2008 года выпуска. Зарплата Анатолия Ковальчука за 2018 год составила 225032 грн.
Продолжает поражать аскетизмом финансовый отчет руководителя Славянского горрайонного суда Татьяны Хаустовой. У нее, как свидетельствует декларация, нет ни дома, ни земельного участка, ни машины, ни корпоративных прав, ни других движимых и недвижимых активов. Единственный заполненный раздел ее декларации отражает размер зарплаты. Да и та уменьшилась за прошедший год примерно на 30 тыс. грн, составив 400005 грн.
P. S. Обычно мы добавляем к этому списку декларацию губернатора. Но поскольку сейчас председателем ДонОВГА является сотрудник СБУ Александр Куць, командированный для работы в Донецкую область, по закону, он имеет право не разглашать личные данные.
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Комментарии к статье «Что чиновники Славянска показали в налоговых декларациях за 2018 год»
Закончился срок подачи электронных деклараций за прошлый год. Что же показали в отчетных документах топ-чиновники города и района?