Что чиновники Славянска показали в налоговых декларациях за 2018 год

Закончился срок подачи электронных деклараций за прошлый год. Что же показали в отчетных документах топ-чиновники города и района?

Городской голова Вадим Лях

По установившейся традиции, открывает подборку деклараций славянский городской голова Вадим Лях. За минувший год активы мэра практически не изменились. В категории "недвижимость" он продолжает владеть жилым домом площадью 103,5 кв м и земельным участком в 531 кв м. Ценным движимым имуществом, транспортными средствами, ценными бумагами, корпоративными правами, нематериальными активами и финансовыми обязательствами за прошлый год Вадим Лях не обзавелся.

В доходной части его декларации указана зарплата, полученная по основному месту работы - 592662 грн, что на 250 тыс. грн превышает показатель 2017 года и более чем на 400 тыс. грн - 2016-го. Денежные активы городского головы составляют 33 тыс. долларов США. Еще 20 тыс. долларов США он одолжил третьим лицам.

СЕКРЕТАРЬ ГОРСОВЕТА Жан ким

Не сильно изменилась с прошлого года и декларация секретаря горсовета Жана Кима. Основное отличие в том, что жилой дом площадью 447,7 кв. м перешел из категории "объекты незавершенного строительства" в категорию "недвижимое имущество". Также в прошлом году Жан Ким снова приобрел водный транспорт - катер модели FINVAL 555 стоимостью 270 тыс. грн. Кроме этого, он владеет тремя земельными участками в Славянске (4000, 1000 и 915 кв м), двумя арендованными участками (680 и 200 кв м) и садовым домиком (103,2 кв м) в с. Рубцы Лиманского района. Офисом в Славянске (221,7 кв м) секретарь горсовета распоряжается на правах совместного пользования.

Недвижимость жены секретаря горсовета Татьяны Богданец - это земельный участок в Лиманском районе (2500 кв м), квартира в Славянске (55 кв м), жилой дом в Винницкой обл. (81,4 кв м) и 2 земельных участка по 188820 кв м там же.

Автопарк семьи декларанта по-прежнему состоит из двух автомобилей Mersedes-Benz и бортового прицепа. В разделе "Ценное имущество" Жан Ким указал золотые часы ZENITH, приобретенные им в 2010 году за 160 тыс. грн

Корпоративные права и нематериальные активы секретаря Славянского горсовета обновлениям за год не подверглись. К ним относятся 25% уставного капитала (3,5 млн грн) ООО «Славэнергопром», 30% капитала (6 тыс. грн) ООО «Бриз», 25% прав на изобретение кремнеорганического проходного изолятора и способа его изготовления (2009 г.) и по 25% прав двух патентов на полезную модель - высоковольтный изолятор (2007 г.) Супруга владеет 33% уставного капитала (24,8 тыс. грн) в ООО «Славинтербизнес».

Доходы декларанта в 2018 году определяла только зарплата - 376810 грн (в 2017-м - 288955 грн). Его супруга получила 13659 грн от предоставления имущества в аренду, 1,2 млн грн от ведения предпринимательской деятельности и 20640 грн в виде социальных выплат на ребенка. Денежные активы супругов одолжены третьим лицам: Жан Ким - одолжил 2 млн грн, Татьяна Богданец - 400 тыс. грн. Эта позиция с 2017-го тоже осталась без изменений.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛАВЯНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА КОНСТАНТИН ЧЕРНИКОВ

Земельный участок в с. Богородичное площадью 9000 кв м, жилой дом (92 кв м) и земельный участок (962 кв м) в Славянске, а также автомобиль DAEWOO GENTRA 2013 года выпуска - так выглядит список недвижимого и движимого имущества, задекларированный председателем Славянского районного совета Константином Черниковым. Его жена Татьяна Черникова к земельному участку площадью 20001 кв м в селе Малиновка добавила за минувший год земельный участок в Николаевке площадью 55100 кв. м.

По месту работы Константин Черников получил 608581 грн (в 2017-м его зарплата составила 364849 грн). Еще 2123 грн он получил как проценты от размещенного в Приватбанке вклада. В отличии от прошлого года, супруга декларанта зарплату получала только в отделе образования, культуры, семьи, молодежи и спорта города Николаевка, где за 2018-й она заработала 155377 грн. Кроме того, 8756 грн ей принесло предоставление имущества в аренду и 500 грн Татьяна Черникова получила как подарок в денежной форме от районной организации профсоюзов работников образования. Также в графе "Доходы" председатель районного совета указал пенсию своего отца, Георгия Ивановича, которая в прошлом году суммарно составила 50166 тыс. грн. Часть своих денежных активов (23538 тыс. грн) Константин Черников держит на счету в Приватбанке. На руках у него храниться 40 тыс. грн, у его жены Татьяны - 20 тыс. грн.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛАВЯНСКОЙ РГА ЕВГЕНИЙ ДАНИЛЮК

Декларацию за 2018 год Евгений Данилюк подал в урезанном виде: в ней не отражены земельные участки и жилой дом, которыми руководитель райгосадминистрации и его жена Оксана владели по прежнему месту жительства - в Ивано-Франковской области. Заполненной в отчете декларанта оказалась лишь графа "доходы", где указана сумма в 103297 тыс. грн, полученная чиновником в качестве зарплаты по основному месту работы.

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛАВЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ ВЛАДИМИР ШИЛОВ

Как следует из декларации Владимира Шилова, он является собственником земельного участка площадью 20 тыс. кв м в Лиманском района, квартиры (31,6 кв м) в населенном пункте Крестовка Донецкой области и автомобиля ВАЗ 2012 года выпуска. В Славянске главный прокурор города арендует квартиру площадью 63 кв м. Его жена, Каролина Шилова, арендует гараж площадью 18 кв. м. Кроме того, в ее декларации указаны автомобили Hyundai Elantra 2008 года выпуска, а с прошлого года и Toyota Land Cruiser Prado 150, собственником которых является третье лицо.

Помимо зарплаты в 532331 тыс. грн и призовых 222 грн от областного профсоюза работников, в 2018-м Владимир Шилов, как участник АТО, получил социальную выплату в размере 1265 грн). Супруга декларанта по основному месту работы получила 164817 грн, в качестве социального пособия для ВПЛ - 20940 грн. Профсоюзная первичка областного фонда соцстраха выдала ей приз в сумме 133 грн.

В виде наличных прокурор владеет 150 тысячами гривен, еще 29957 указаны как остатки на счете в "Приватбанке".

НАЧАЛЬНИК СЛАВЯНСКОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ АНАТОЛИЙ КОВАЛЬЧУК

Местный силовой блок обновился в прошлом году за счет смены начальника горотдела полиции. Напомним, что им стал Анатолий Ковальчук. Его декларация показывает, что офицер владеет квартирой (71,4 кв. м) в Ждановке, жилым домом (109 кв. м) в Енакиево и правом проживания в квартире площадью 47 кв. м в городе Селидово. В разделе "Транспортные средства" значится автомобиль Hyundai Sonata 2008 года выпуска. Зарплата Анатолия Ковальчука за 2018 год составила 225032 грн.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛАВЯНСКОГО ГОРРАЙОННОГО СУДА ТАТЬЯНА ХАУСТОВА

Продолжает поражать аскетизмом финансовый отчет руководителя Славянского горрайонного суда Татьяны Хаустовой. У нее, как свидетельствует декларация, нет ни дома, ни земельного участка, ни машины, ни корпоративных прав, ни других движимых и недвижимых активов. Единственный заполненный раздел ее декларации отражает размер зарплаты. Да и та уменьшилась за прошедший год примерно на 30 тыс. грн, составив 400005 грн.

P. S. Обычно мы добавляем к этому списку декларацию губернатора. Но поскольку сейчас председателем ДонОВГА является сотрудник СБУ Александр Куць, командированный для работы в Донецкую область, по закону, он имеет право не разглашать личные данные.